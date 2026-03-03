Trois ailiers Français étaient sur les parquets de NBA cette nuit et c’est Bilal Coulibaly qui s’est le plus montré en inscrivant 23 points face aux Houston Rockets. Il s’agit de son record au scoring cette saison !

Les résultats de la nuit :

Wizards – Rockets : 118-123 (stats)

: 118-123 (stats) Bucks – Celtics : 81-108 (stats)

: 81-108 (stats) Jazz – Nuggets : 125-128 (stats)

: 125-128 (stats) Warriors – Clippers : 101-114 (stats)

Bilal Coulibaly

Season-high au scoring et career-high derrière la ligne à 3-points, Bilal Coulibaly a connu une nuit productive face aux Houston Rockets. Dommage que Brian Keefe ne l’ait fait joué que 26 minutes. L’ailier des Wizards a eu le temps de compiler 23 points, 2 contres, 1 rebond et 1 interception à 9/16 au tir et 5/7 de loin.

Belle performance de Bilal Coulibaly en 26 minutes face aux Rockets :

🔸23 points

🔸2 contres

🔸9/16 au tir

🔸5/7 à 3-points

Il y a vraiment du mieux ces dernières semaines ! 🙌pic.twitter.com/Wv2dBJiLpH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2026

Ousmane Dieng

L’ailier des Milwaukee Bucks était titulaire cette nuit. Il a su profiter de l’occasion en étant un des meilleurs joueurs de son équipe face aux Boston Celtics. 13 points en 30 minutes, mais également 2 passes décisives et 1 rebond à 5/10 au tir et 3/7 de loin.

Ous drills another from deep! pic.twitter.com/HHdAnGbqGM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 3, 2026

Nicolas Batum

Six minutes de jeu et un tir de loin manqué face aux Golden State Warriors pour l’ancien capitaine des Bleus.

