Nouvelle nuit de NBA et seulement quatre matchs au programme. Sûrement pas la nuit la plus facile à passer si vous n’avez pas du bon café, mais la NBA nous réserve toujours son lot de surprises. Le Joker en back-to-back face aux tankers de Salt Lake City, un Giannis en « game time decision » et les débuts de Darius Garland… et si on se régalait ?

Le programme NBA du soir

1h : Wizards – Rockets

1h30 : Bucks – Celtics

3h : Jazz – Nuggets

4h : Warriors – Clippers

L’affiche à ne pas rater : Warriors – Clippers

On vous l’accorde, il a été compliqué de choisir une affiche pour cette nuit. Si elles étaient au complet, les équipes en piste auraient rendu la soirée beaucoup plus croustillante.

Parlons tout de même de ce Warriors – Clippers, qui peut se révéler alléchant si les Warriors arrivent avec le niveau de jeu affiché face aux Nuggets la semaine dernière. On ne va pas se le cacher, sur le papier, cette équipe de Golden State n’a pas fière allure (Stephen Curry et Jimmy Butler out). Mais ça reste une affiche entre le huitième et le neuvième de l’Ouest, décisive dans cette dernière ligne droite et avec un événement à ne pas manquer… les débuts de Darius Garland sous ses nouvelles couleurs californiennes, trois semaines après son trade. Le meneur avait manqué de nombreux matchs à cause d’une blessure à un orteil.

Sources: All-Star guard Darius Garland (toe) — who hasn’t played since Jan. 14 — plans to make his season-debut for the Los Angeles Clippers on Monday when they play the Golden State Warriors. pic.twitter.com/m9T8HXmK77

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 1, 2026

Un petit mot tout de même sur le Bucks – Celtics qui, ces dernières années, nous a souvent fait vibrer. Avec un Jaylen Brown en feu et un Neemias Queta historique, pas de quoi rougir de l’absence de Tatum côté Celtics. En revanche, côté Milwaukee, il faut croiser les doigts pour que Giannis Antetokounmpo soit réellement en « game time decision » pour espérer voir un peu d’adversité. Parce que si le Grec ne joue pas, on pourrait se retrouver devant une sacrée dérouillée. Mais rien n’est jamais joué en NBA. On n’est pas à l’abri d’un coup de chaud de Kyle Kuzma (lol).

Les Français en lice

Bilal Coulibaly contre les Rockets (Alexandre Sarr blessé).

Nicolas Batum contre les Warriors.

Ousmane Dieng face aux Celtics.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici