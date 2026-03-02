Le 02 mars 2026 à 18:47 par Hisham Grégoire

Semaine dense pour les Français en NBA : Moussa Diabaté a continué son chantier à Charlotte, et plusieurs jeunes (Rayan Rupert, Mohamed Diawara, Nolan Traoré) ont envoyé de vrais signaux positifs. On fait le point, comme chaque semaine.

Victor Wembanyama, du volume, des contres… et une semaine en dents de scie à l’adresse

Quatre matchs sur la période, avec toujours la même présence défensive dans la raquette, mais une adresse plus irrégulière qu’à l’habitude. Même quand ça force un peu offensivement, l’impact global reste énorme grâce au rebond et à la protection du cercle. Le gros chantier à Detroit est resté la référence de la semaine, avant une dernière sortie marquée par la défaite au Madison Square Garden.

Wemby DISRUPTS the game on both ends of the floor in tonight’s road victory!

👽 21 PTS

👽 17 REB

👽 4 AST

👽 6 BLK

9 wins in a row for the @spurs! pic.twitter.com/jgVOfjhzw1

— NBA (@NBA) February 24, 2026

Bilan semaine (4 matchs) : 17,5 points à 37% au tir, 18,2% de loin, 89,7% aux lancers, 11,5 rebonds, 3,5 passes, 1 interception, 4,2 contres, 3,5 ballons perdus.

Meilleur match @ Pistons : 21 points, 17 rebonds, 4 passes, 1 interception, 6 contres (6/16 au tir).

Moins bon match @ Raptors : 12 points, 8 rebonds, 3 passes, 5 contres (3/12 au tir).

Maxime Raynaud, très propre, très régulier, très solide au rebond

Encore une semaine qui confirme la tendance : Maxime Raynaud produit presque tous les soirs, sans forcer les choses, avec une vraie présence intérieure et une efficacité remarquable. Le match à Dallas (22 points) ressort, mais l’ensemble est surtout impressionnant par la constance : quatre matchs, quatre copies utiles, et un double-double de moyenne.

🇫🇷 MAXIME RAYNAUD

22 POINTS

6 REBONDS

1 STEAL

1 BLOCK

Et la victoire des @SacramentoKings ! pic.twitter.com/2xVITXGqkW

— NBA France (@NBAFRANCE) February 27, 2026

Bilan semaine (4 matchs) : 14,8 points à 63,4% au tir, 87,5% aux lancers, 10 rebonds, 1,2 passe.

Meilleur match @ Mavericks : 22 points, 6 rebonds, 1 interception, 1 contre (8/13 au tir).

Moins bon match @ Rockets : 11 points, 8 rebonds, 2 passes (5/9 au tir).

Moussa Diabaté, une semaine de patron dans la peinture

Moussa continue de monter en puissance à Charlotte. Le scoring est bon, le rebond toujours là, mais ce qui saute aux yeux sur cette séquence, c’est la variété : passes, activité défensive, énergie, impact immédiat. Trois matchs, trois belles sorties pour Moose !

🇫🇷 Moussa Diabaté COSTAUD face aux Pacers ! 💪

▪️ 14 POINTS

▪️ 11 REBONDS

▪️ 4 PASSES

▪️ 2 INTERCEPTIONS

▪️ 7/8 FG

Une victoire 133-109 pic.twitter.com/xhtFHqUYsr

— NBA France (@NBAFRANCE) February 27, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 12 points à 84,2% au tir, 66,7% aux lancers, 9,7 rebonds, 4,7 passes, 1,7 interception, 1 contre.

Meilleur match @ Pacers : 14 points, 11 rebonds, 4 passes, 2 interceptions (7/8 au tir).

Moins bon match @ Bulls : 9 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 3 contres (4/4 au tir).

Rudy Gobert, énorme au rebond toute la semaine

Pas de carton au scoring, mais une vraie grosse semaine de Gobzilla dans ce qu’il fait le mieux : contrôle du rebond, dissuasion et présence défensive. Trois matchs et presque 16 rebonds de moyenne, avec en plus du playmaking (3 passes de moyenne) parce que la vie est une fête.

Rudy Gobert Defense Tape 3/1 vs DEN

– 5/10 FG vs Jokic

– 4 Stocks

– 38 Minutes

Thoughts on his defense? pic.twitter.com/RXoWbs8SP6

— Hoopology (@hoopologyxx) March 2, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 6,7 points à 57,1% au tir, 50% aux lancers, 15,7 rebonds, 3 passes, 1,3 interception, 2 contres.

Meilleur match @ Blazers : 10 points, 19 rebonds, 4 passes, 2 contres, 1 interception (4/5 au tir).

Moins bon match @ Clippers : 3 points, 13 rebonds, 1 passe, 3 contres (1/1 au tir, 1/4 aux lancers).

Rayan Rupert, très bon démarrage avec Memphis

Rayan a su se montrer utile très rapidement avec les Grizzlies. Cette semaine, il a signé plusieurs sorties utiles avant de claquer sa meilleure soirée à Indiana. Du scoring, des rebonds, des interceptions : exactement ce qu’on veut voir !

🇫🇷 Grosse perf de Rayan Rupert lors de la victoire des @memgrizz !

16 POINTS

6 REBONDS

1 AST, 1 STL, 1 BLK pic.twitter.com/rN9urr35E0

— NBA France (@NBAFRANCE) March 2, 2026

Bilan semaine (4 matchs) : 9,8 points à 42,4% au tir, 30,8% du parking, 87,5% aux lancers, 5,8 rebonds, 1,2 passe, 1,8 interception.

Meilleur match @ Pacers : 16 points, 6 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre (4/9 au tir).

Moins bon match @ Mavericks : 5 points, 5 rebonds, 2 interceptions (2/8 au tir).

Mohamed Diawara, petit volume de minutes mais vrai impact

C’est une des bonnes histoires de la semaine côté français. Mohamed Diawara a profité de ses opportunités avec New York, avec deux sorties qui ont fait du bruit (Milwaukee puis San Antonio), malgré une adresse globale encore fluctuante sur l’ensemble de la période. On notera également sa grosse présence défensive, pas toujours visible dans les stats mais c’est clairement ce qui a tapé dans l’oeil des New Yorkais !

Mohamed Diawara et les @NYKnicks stoppent la sérient des Spurs !

14 POINTS

4 REBONDS

1 STL, 1 BLK

4x 3PTS

Une victoire 89-114 pic.twitter.com/rth0GMZwN8

— NBA France (@NBAFRANCE) March 1, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 9,7 points à 36% au tir, 35% à 3-points, 100% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,7 passe.

Meilleur match vs Spurs : 14 points, 4 rebonds, 1 interception, 1 contre (5/14 au tir, 4/13 à 3-points).

Moins bon match @ Cavaliers : 5 points (2/5 au tir).

Nolan Traoré, du scoring et de la création malgré l’irrégularité extérieure

Nolan a eu du volume sur la semaine. Il crée beaucoup, nourrit ses coéquipiers, mais l’adresse de loin a été compliquée sur la période. Le profil reste intéressant : responsabilités réelles, activité défensive, et un gros match à 17 points face à Cleveland.

Bilan semaine (4 matchs) : 11,5 points à 40,8% au tir, 15,4% de loin, 100% aux lancers, 2 rebonds, 4,5 passes, 1,8 interception, 2,2 ballons perdus.

Meilleur match vs Cavaliers : 17 points, 2 passes, 1 rebond, 1 interception (7/15 au tir).

Moins bon match vs Mavericks : 8 points, 3 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 1 contre (4/11 au tir).

Bilal Coulibaly, de l’impact des deux côtés malgré les défaites de Washington

Washington a pris des claques, mais Bilal a continué de remplir la feuille avec une vraie activité défensive et un volume correct au scoring. La semaine est solide dans le contenu, même si les pourcentages longue distance et aux lancers restent moyens sur la période.

Bilal Coulibaly 🧙‍♂️

14 POINTS

5 REBONDS

4 PASSES@WashWizards x @WashWizardsFRA pic.twitter.com/sJwY5OTOEI

— NBA France (@NBAFRANCE) March 1, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 10,7 points à 44,8% au tir, 28,6% de loin, 57,1% aux lancers, 5,3 rebonds, 3 passes, 1,3 interception, 1,3 contre.

Meilleur match vs Raptors : 14 points, 5 rebonds, 4 passes, 1 interception (6/10 au tir).

Moins bon match @ Hawks : 10 points, 5 rebonds, 1 passe, 1 interception (4/10 au tir).

Guerschon Yabusele, utile dans plusieurs registres mais encore irrégulier

Guerschon a alterné les soirées, avec une belle sortie face aux Bucks et une activité intéressante dans plusieurs secteurs (rebond, passes, interceptions). L’adresse globale sur la semaine n’est pas folle, mais il continue d’avoir des passages où il rend de vrais services à Chicago.

Bilan semaine (3 matchs) : 9,7 points à 35% au tir, 31,2% de loin, 76,9% aux lancers, 5,3 rebonds, 2,3 passes, 1,7 interception.

Meilleur match vs Bucks : 12 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions (3/8 au tir).

Moins bon match vs Blazers : 6 points, 5 rebonds, 1 passe, 1 contre (1/4 au tir).

Zaccharie Risacher, des rebonds, mais une adresse encore en chantier

La semaine n’est pas vilaine au rebond pour Zacch, mais l’adresse extérieure a été compliquée. Point à noter : il a été replacé dans le cinq majeur au cours de la semaine, ce qui influe dans la lecture de sa semaine, même si la production offensive reste en-dessous de ce qu’il peut montrer.

Bilan semaine (3 matchs) : 7,3 points à 39,1% au tir, 18,2% du parking, 40% aux lancers, 7 rebonds, 1,7 passe, 1 interception, 0,7 contre.

Meilleur match vs Wizards : 9 points, 9 rebonds, 3 passes, 1 interception (4/11 au tir).

Moins bon match vs Blazers : 5 points, 6 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 2 contres (2/4 au tir).

Ousmane Dieng, une bonne sortie puis trop de déchets

Le match contre Miami relève nettement la semaine, avec une copie très propre, mais le reste est plus compliqué : adresse irrégulière, un match sans marquer, et une production offensive en dents de scie. Il y a tout de même des interceptions et de l’activité défensive qui sauvent une partie du bilan.

Bilan semaine (4 matchs) : 5,8 points à 30,8% au tir, 29,4% de loin, 100% aux lancers, 2,5 rebonds, 2 passes, 1,5 interception.

Meilleur match vs Heat : 11 points, 6 rebonds, 1 passe, 2 interceptions (4/6 au tir, 3/3 à 3-points).

Moins bon match vs Knicks : 0 point, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception (0/2 au tir).

Nicolas Batum, peu de volume mais une bonne sortie pour finir

Seulement deux matchs sur la période pour Nico, avec une première sortie discrète contre Minnesota, puis une vraie soirée de soldat face aux Pelicans : adresse, circulation de balle, et impact propre dans le jeu de rôle.

Bilan semaine (2 matchs) : 4,5 points à 50% au tir, 50% à 3-points, 4,5 rebonds, 3,5 passes.

Meilleur match vs Pelicans : 9 points, 3 rebonds, 4 passes (3/5 au tir, 3/5 à 3-points).

Moins bon match vs Wolves : 0 point, 6 rebonds, 3 passes, 1 interception (0/1 au tir).

Les indisponibles

Alex Sarr est toujours out (ischios) et n’a donc pas joué sur la période.