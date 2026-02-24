Maxime Raynaud, rookie avec le plus de double-doubles cette saison (11) !

Maxime Raynaud continue de prouver un peu plus chaque soir qu’il est l’un des steals de la cuvée de Draft 2025. Il est désormais le rookie ayant réalisé le plus de double-doubles cette saison en NBA (11).

Si Killian Hayes faisait ses débuts avec les Sacramento Kings et Rayan Rupert avec les Memphis Grizzlies, Maxime Raynaud est peut-être le joueur français qui a le plus marqué la rencontre entre les deux équipes ; même si le frère d’Iliana a de quoi être très fier de sa première performance avec les Oursons.

Très bon premier match de Rayan Rupert sous les couleurs des Grizzlies :

🔹10 points (5/9 au tir)

🔹 9 rebonds

🔹 3 interceptions

À seulement 21 ans, l’ancien des Blazers a une place à se faire dans cet effectif ! 🙌 pic.twitter.com/qmTiYQ2T16

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 24, 2026

Mais le pivot de Sactown a de nouveau été très actif dans la raquette. Avec 10 points, 13 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes, il a grandement participé à la victoire des siens. Surtout, il a doublé Derik Queen et est devenu le rookie avec le plus de double-doubles cette saison en NBA !

Nouvelle bonne performance de Maxime Raynaud avec 10 points et 13 rebonds dans la victoire face aux Grizzlies.

Il est désormais le rookie avec le plus de double-doubles cette saison (11) ! pic.twitter.com/07xVRhNezM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 24, 2026

42e choix de Draft, relativement peu utilisé en tout début de saison, de retour sur le banc de touche lors du bref retour de Domantas Sabonis et pourtant rien y a fait, Maxime Raynaud s’est déjà imposé comme une machine à produire des points et des rebonds.

Désormais l’objectif est de conserver ce « record » et d’obtenir une place dans une NBA All-Rookie Team, et pourquoi pas la première…