Les quatre Français ayant joué en NBA cette nuit ont vécu une rencontre intense. Match aux deux visages pour Victor Wembanyama, record pour Maxime Raynaud, premières pour Rayan Rupert et Killian Hayes !

Les résultats de la nuit :

Pistons – Spurs : 103-114 (stats)

: 103-114 (stats) Grizzlies – Kings : 114-123 (stats)

: 114-123 (stats) Rockets – Jazz : 125-105 (stats)

Victor Wembanyama

Le pivot des San Antonio Spurs a été bousculé physiquement par les Pistons et a vécu une première mi-temps cauchemardesque. Mais en deuxième, il a multiplié les bons choix, notamment en défense jusqu’à devenir le meilleur joueur sur le terrain en fin de match. 21 points, 17 rebonds, 6 contres, 4 passes décisives et 1 interception à 6/16 au tir, 2/5 de loin et 7/8 aux lancers-francs.

Dernier quart-temps parfait de Victor Wembanyama, notamment en défense.

Rayan Rupert

Très belle première pour le nouvel arrière des Memphis Grizzlies. Il n’a que dix jours pour convaincre et n’a donc pas perdu de temps face aux Sacramento Kings. 10 points, 9 rebonds, 3 interceptions et 1 passe décisive à 5/9 au tir dont 0/2 de loin.

Très bon premier match de Rayan Rupert sous les couleurs des Grizzlies :

🔹10 points (5/9 au tir)

🔹 9 rebonds

🔹 3 interceptions

Maxime Raynaud

10 points, 13 rebonds et 2 passes décisives à 5/9 au tir pour le pivot des Sacramento Kings. Il est devenu à cette occasion le rookie avec le plus de double-doubles cette saison en NBA !

Killian Hayes

Le meneur de jeu compte donc 100% de victoires avec les Sacramento Kings. Malheureusement, sa performance individuelle a été un petit peu plus compliquée avec 4 passes décisives et 4 tirs ratés (tous à 3-points) en 10 minutes sur le parquet.

