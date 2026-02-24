Résumé NBA de la nuit : les Kings ont gagné un match de basket-ball
Le 24 févr. 2026 à 05:56 par Robin Wolff
Trois matchs étaient au programme cette nuit en NBA et une immense surprise a eu lieu avec la victoire des Sacramento Kings. D’accord, c’était face aux Memphis Grizzlies, mais on parle des Sacramento Kings…
Les résultats de la nuit :
- Pistons – Spurs : 103-114 (stats)
- Grizzlies – Kings : 114-123 (stats)
- Rockets – Jazz : 125-105 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Spurs l’ont emporté dans une rencontre extrêmement physique face aux Pistons. Victor Wembanyama a eu du mal à rentrer dans son match, mais est monté en puissance jusqu’à finir avec 21 points, 17 rebonds et 6 contres.
- Promis, ce n’est pas une blague. Les Kings ont gagné un match de basket-ball. Rayan Rupert et Killian Hayes ont fait leur début sous leurs nouvelles couleurs respectives.
- Maxime Raynaud a posé son double-double habituel, le onzième de la saison, plus haut total parmi les rookies.
- Victoire facile des Rockets face au Jazz avec 31 points et 9 rebonds pour Jabari Smith Jr.
Le highlight de la nuit :
JALEN DUREN EST MONTÉ SUR WEMBY !pic.twitter.com/lpigSYMeta
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 24, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Pacers – Sixers
- 1h30 : Hawks – Wizards
- 1h30 : Nets – Mavericks
- 1h30 : Raptors – Thunder
- 1h30 : Cavaliers – Knicks
- 2h : Bulls – Hornets
- 2h : Bucks – Heat
- 2h : Pelicans – Warriors
- 3h : Suns – Celtics
- 4h : Blazers – Wolves
- 4h30 : Lakers – Magic