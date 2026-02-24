Résumé NBA de la nuit : les Kings ont gagné un match de basket-ball

Le 24 févr. 2026 à 05:56 par Robin Wolff

Trois matchs étaient au programme cette nuit en NBA et une immense surprise a eu lieu avec la victoire des Sacramento Kings. D’accord, c’était face aux Memphis Grizzlies, mais on parle des Sacramento Kings…

Les résultats de la nuit :

Pistons – Spurs : 103-114 (stats)

: 103-114 (stats) Grizzlies – Kings : 114-123 (stats)

: 114-123 (stats) Rockets – Jazz : 125-105 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Spurs l’ont emporté dans une rencontre extrêmement physique face aux Pistons. Victor Wembanyama a eu du mal à rentrer dans son match, mais est monté en puissance jusqu’à finir avec 21 points, 17 rebonds et 6 contres.

Promis, ce n’est pas une blague. Les Kings ont gagné un match de basket-ball. Rayan Rupert et Killian Hayes ont fait leur début sous leurs nouvelles couleurs respectives.

Maxime Raynaud a posé son double-double habituel, le onzième de la saison, plus haut total parmi les rookies.

Victoire facile des Rockets face au Jazz avec 31 points et 9 rebonds pour Jabari Smith Jr.

Le highlight de la nuit :

JALEN DUREN EST MONTÉ SUR WEMBY !pic.twitter.com/lpigSYMeta

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 24, 2026

