Règle des 65 matchs : quelles stars sont bientôt en danger ?

La fin de saison approche, et un détail administratif est en train de peser aussi lourd qu’une entorse : l’éligibilité aux trophées. Entre retours de blessure à calibrer, nuits de repos devenues risquées et calculs qui se font presque match par match, la règle des 65 matchs transforme la course aux NBA Awards en exercice d’équilibriste.

La NBA voulait limiter le load management, elle a surtout créé une course parallèle : celle du compteur. Pour être éligible aux récompenses de fin de saison (MVP, DPOY, MIP, All-NBA, All-Defense), il faut atteindre 65 matchs… et la plupart du temps, ça implique de ne pas dépasser 17 absences sur 82, avec des conditions de temps de jeu par match.

These players are at risk of missing NBA awards under the 65-game rule:

— Jokic: 1 more missed game

— Booker: 3 more missed games

— Wemby: 4 more missed games

— Luka: 5 more missed games

— SGA: 6 more missed games

— Ant: 7 more missed games

LeBron, Steph, and Giannis are… pic.twitter.com/m3mmWYb7vc

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 24, 2026

A deux mois de la fin de la saison régulières, les marges se réduisent très vite : Nikola Jokic est à une absence de basculer du mauvais côté, Devin Booker en a trois « autorisées », Victor Wembanyama quatre, Luka Doncic cinq, Shai Gilgeous-Alexander huit, Anthony Edwards sept. À ce stade, ce n’est plus seulement une question de forme ou de bobos : chaque petit pépin, chaque soirée de repos, devient un choix qui peut coûter un trophée… et parfois beaucoup d’argent quand certains contrats sont indexés sur les distinctions.

Par ailleurs, dans la liste de ceux qui sont déjà hors course, on y compte LeBron James, Stephen Curry ou encore Giannis Antetokounmpo.

Autrement dit : même si la fin de saison est monstrueuse, même si les stats crèvent le plafond, la porte est fermée pour les NBA Awards.

Reste un effet collatéral évident : plus on approche du sprint final, plus la gestion des corps devient un casse-tête. Forcer le retour trop tôt ? Tirer sur la corde pour gratter les matchs manquants ? Ou accepter de sacrifier les distinctions au profit de la santé ? Dans une ligue où les lignes de palmarès pèsent lourd, ce compteur là risque encore de faire parler… surtout si un favori majeur tombe à un match près. Et dans l’autre sens, cela pourrait ouvrir la voie à des joueurs qui ne pensaient peut-être pas s’inviter aussi haut (coucou Cade Cunningham et Jaylen Brown).