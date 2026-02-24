« C’était un bon test » : Victor Wembanyama satisfait après la victoire à Detroit

San Antonio vient gagner à Detroit, mais Victor Wembanyama ne présente pas ça comme un statement. Pour lui, c’est un match qui sert à se situer. Et vu l’affiche (2e à l’Ouest contre leader de l’Est) ça pèse forcément un peu plus.

Les Spurs enchaînent une 9e victoire de suite (leur plus longue série depuis 2018-19, dernière saison avec Playoffs), et commencent un road trip qui ressemble à un crash-test. En face, les Pistons restaient sur cinq succès de rang, et se servent de ce type de rendez-vous pour mesurer leur niveau contre le gratin.

Et puis Detroit justement : c’est une équipe qui joue dur, qui met du contact, qui accepte le bras de fer et qui reste très fidèle à l’identité historique de la franchise des Bad Boys.

« Ils testent ta dureté. » – Mitch Johnson (coach) sur l’intensité des Pistons

J’aime quand les équipes NBA ont des identités marquées et encore plus quand elles respectent l’histoire de la franchise.

Oui, ces Pistons sont physiques et c’est tant mieux.

Mais il ne faut pas oublier de dire aussi qu’il tiennent tête à une des meilleures équipes NBA sans… pic.twitter.com/oSe4ivbCgp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 24, 2026

Victor Wembanyama a pris le défi à bras ouverts :

« Je ne pense pas que ce soit une soirée où l’on apprend le plus sur nous-mêmes, mais c’est clairement une soirée où l’on confirme notre progression et notre potentiel aussi. Mais c’était un bon test. »

San Antonio n’avait pas besoin d’un match parfait pour se rassurer, mais d’un match solide contre une équipe qui te force à répondre. Les Spurs ont gagné en répondant au défi physique, en tenant la balle face à une équipe qui vit des pertes de balle provoquées, et en assumant une victoire collective même avec leur star en difficulté à l’adresse.

Fin du match : Pistons 103-114 Spurs

Quelle victoire de San Antonio ! Detroit a proposé une intensité (et un public) de Playoffs, les leaders offensifs n’ont pas été adroits.

Et pourtant, ils ont trouvé des solutions. La confiance de l’équipe n’a jamais été aussi haute ! 🔝 pic.twitter.com/Cz20sYmGvh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 24, 2026

Les Spurs continuent leur road-trip à l’Est avec la même idée en tête : empiler des bons tests qui ressemblent à ce que tu retrouves quand la NBA arrête de faire des cadeaux. De leur côté, les Pistons affronteront le Thunder mercredi soir !