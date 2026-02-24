Kevin Durant vise les JO 2028 : à quoi pourrait ressembler Team USA ?

Quatre titres olympiques ne lui suffisent pas. Kevin Durant a fait passer le message à Grant Hill : il veut être considéré pour Los Angeles 2028, même s’il aura 39 ans. Pas pour une tournée d’adieux, mais pour aider à gagner. Et forcément, ça ouvre une autre question : qui seront les patrons de Team USA dans deux ans ?

À 37 ans, Kevin Durant en a encore sous le capot et tourne à 26,1 points, 5,4 rebonds et 4,4 passes, avec 37 minutes de moyenne et 40,4% à 3-points. C’est précisément ce niveau là qui l’autorise à parler de 2028 sans que ça sonne irrationnel.

Le Slim Reaper s’en prend également au récit de « dernière danse » collé à Paris :

« C’est vous, les médias, qui avez imaginé ça. D’où vient cette histoire ? Je n’ai pas dit que je ne jouerais pas. LeBron a dit qu’il ne jouerait pas. Vous n’avez pas entendu ça de ma part ou de celle de Steph. »

Ensuite, il pose la règle du jeu pour lui-même :

« Bien sûr que je veux en être. Mais je dois rester au sommet. Je veux être performant sur le terrain et donner envie à Grant Hill et à ceux qui prennent les décisions de me sélectionner. Je ne veux pas être sélectionné uniquement pour mon ancienneté. Je veux encore prouver que je peux aider l’équipe à gagner. »

Et c’est là que la projection Team USA 2028 devient intéressante, parce que la porte se ferme chez d’autres monuments. LeBron James a déjà indiqué qu’il ne visait pas LA28, Stephen Curry n’a encore rien dit mais sa présence semble – à ce jour – peu probable . Si Kevin Durant maintient sa candidature, il pourrait donc être l’un des derniers liens directs avec la nouvelle génération.

Mais alors, à quoi ça peut ressembler ? L’idée la plus logique, c’est un noyau construit autour des joueurs déjà installés au sommet et parfaitement « FIBA compatibles » : Anthony Edwards en locomotive, Jayson Tatum et Devin Booker comme ailes capables de scorer sans monopoliser, Tyrese Haliburton pour organiser, Bam Adebayo pour tenir la défense et sécuriser le poste 5. Autour, la bataille serait ouverte entre profils d’intérieurs modernes (Chet Holmgren, Evan Mobley…), créateurs de haut niveau (Cade Cunningham est déjà cité dans certaines projections) et jeunes stars (Cooper Flagg, Kon Knueppel, Jalen Duren).

Dans ce tableau, Durant n’essaie pas de réserver une place : il se met dans la file. À LA, le roster sera un choix de niveau, de rôles, de complémentarités et c’est exactement pour ça que KD insiste autant sur un mot : mériter.

