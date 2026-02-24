Les Spurs peuvent-ils être champions NBA dès cette saison ? Apéro TrashTalk

Cette phrase semble irréelle, et pourtant elle existe : les Spurs sont une des trois meilleures équipes de la NBA cette saison, avec une attaque efficace, une défense suffocante, des jeunes stars, des vétérans, et des aspirations de titre lors des prochains Playoffs. Est-ce que cette équipe peut aller chercher la bague dès le mois de juin ? Que leur manque-t-il ? Et quel chemin parcourir pour réaliser l’improbable, avec autant d’inexpérience ?