Programme NBA : James Harden et les Cavaliers reçoivent les Knicks (1h30)
Le 24 févr. 2026 à 18:51 par Hisham Grégoire
Onze matchs sont au programme NBA cette nuit. De belles affiches comme un duel pour le podium de l’Est entre Cavaliers et Knicks ou encore un Suns-Celtics plus tard dans la soirée, on fait le point.
Le programme NBA du soir
- 1h : Pacers – Sixers
- 1h30 : Hawks – Wizards
- 1h30 : Nets – Mavericks
- 1h30 : Raptors – Thunder
- 1h30 : Cavaliers – Knicks
- 2h : Bulls – Hornets
- 2h : Bucks – Heat
- 2h : Pelicans – Warriors
- 3h : Suns – Celtics
- 4h : Blazers – Wolves
- 4h30 : Lakers – Magic
L’affiche à ne pas rater : Cavaliers – Knicks
Le dernier affrontement entre ces deux équipes remonte au Christmas Game, mais la situation à légèrement évolué depuis. Ces Cavs new look avec James Harden ont le vent en poupe avec sept victoires lors des huit derniers matchs.
En face la dynamique est similaire puisque les New Yorkais sont sur 12 succès sur leurs 15 dernières rencontres
COAST 2 COAST TUESDAY HEADLINES 11-GAME SLATE!
🏀 Brunson, East #3 NYK vs. Spida, East #4 CLE
🏀 NBA’s #3 scorer Ant, MIN visit POR
🏀 BOS seeks 4th straight W
🏀 MIA eyes 4 in a row vs. MIL
🏀 Luka, LAL host Paolo, ORL
📺 Peacock and NBA League Pass
➡️… pic.twitter.com/dnW0g0RVhf
— NBA (@NBA) February 24, 2026
Les Français en lice
- Duel de Français entre Zaccharie Risacher et Bilal Coulibaly
- Nolan Traoré face aux Mavericks
- Mohamed Diawara défie James Harden
- Duel de Français entre Guerschon Yabusele et Moussa Diabaté
- Ousmane Dieng affronte le Heat
- Duel de Français entre Sidy Cissoko, Rudy Gobert et Joan Beringer
- Noah Penda défie les Lakers