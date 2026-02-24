Programme NBA : James Harden et les Cavaliers reçoivent les Knicks (1h30)

Onze matchs sont au programme NBA cette nuit. De belles affiches comme un duel pour le podium de l’Est entre Cavaliers et Knicks ou encore un Suns-Celtics plus tard dans la soirée, on fait le point.

Le programme NBA du soir

1h : Pacers – Sixers

1h30 : Hawks – Wizards

1h30 : Nets – Mavericks

1h30 : Raptors – Thunder

1h30 : Cavaliers – Knicks

2h : Bulls – Hornets

2h : Bucks – Heat

2h : Pelicans – Warriors

3h : Suns – Celtics

4h : Blazers – Wolves

4h30 : Lakers – Magic

L’affiche à ne pas rater : Cavaliers – Knicks

Le dernier affrontement entre ces deux équipes remonte au Christmas Game, mais la situation à légèrement évolué depuis. Ces Cavs new look avec James Harden ont le vent en poupe avec sept victoires lors des huit derniers matchs.

En face la dynamique est similaire puisque les New Yorkais sont sur 12 succès sur leurs 15 dernières rencontres

COAST 2 COAST TUESDAY HEADLINES 11-GAME SLATE!

🏀 Brunson, East #3 NYK vs. Spida, East #4 CLE

🏀 NBA’s #3 scorer Ant, MIN visit POR

🏀 BOS seeks 4th straight W

🏀 MIA eyes 4 in a row vs. MIL

🏀 Luka, LAL host Paolo, ORL

📺 Peacock and NBA League Pass

➡️… pic.twitter.com/dnW0g0RVhf

— NBA (@NBA) February 24, 2026

Les Français en lice

Duel de Français entre Zaccharie Risacher et Bilal Coulibaly

Nolan Traoré face aux Mavericks

Mohamed Diawara défie James Harden

Duel de Français entre Guerschon Yabusele et Moussa Diabaté

Ousmane Dieng affronte le Heat

Duel de Français entre Sidy Cissoko, Rudy Gobert et Joan Beringer

Noah Penda défie les Lakers

