Résumé NBA de la nuit : Jonathan Kuminga (27 points) cartonne pour sa première à Atlanta
Le 25 févr. 2026 à 07:44 par Nicolas Vrignaud
Grosse nuit, mais nuit pas spécialement mémorable. Hormis pour la première très réussie de Jonathan Kuminga avec les Hawks. On fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Pacers – Sixers : 114-135 (stats)
- Hawks – Wizards : 119-98 (stats)
- Nets – Mavericks : 114-123 (stats)
- Raptors – Thunder : 107-116 (stats)
- Cavaliers – Knicks : 109-94 (stats)
- Bulls – Hornets : 99-131 (stats)
- Bucks – Heat : 128-117 (stats)
- Pelicans – Warriors : 113-109 (stats)
- Suns – Celtics : 81-97 (stats)
- Blazers – Wolves : 121-124 (stats)
- Lakers – Magic : 109-110 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Sixers s’imposent sans trop forcer à Indiana, Tyrese Maxey frôle le triple-double (32 points, 9 rebonds, 8 passes).
- Les Hawks ont honoré Trae Young pour son premier retour à Atlanta depuis son transfert chez les Wizards.
- Jonathan Kuminga a d’ailleurs réalisé sa première sous le maillot des Hawks, une vraie réussite : 27 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 steals, 9/12 au tir !
- Soirée plutôt détente pour les Mavericks à Brooklyn.
- Le Thunder s’impose à Toronto grâce à un grand Cason Wallace : 27 points, 8 rebonds, 7 passes à 11/16 au tir !
- « Choc » de cette nuit, le Cavaliers – Knicks n’en a pas tellement été un sur le terrain. Les Cavs ont rapidement pris le large passé la mi-temps, et n’ont pas été revus par des Bockers bien trop maladroits pour espérer gagner.
- Les Hornets atomisent les Bulls, rien à signaler ici.
- 32 points pour Kevin Porter Jr, et les Bucks s’offrent le Heat à Milwaukee.
- Après une remarquable victoire contre les Nuggets, les Warriors se vautrent lamentablement contre les Pelicans. C’est frustrant.
- Boston domine Phoenix dans l’Arizona, sans Jaylen Brown, touché au genou.
- Les Wolves en gestion à Portland.
- Les Lakers s’effondrent dans le money time face à un vaillant Magic, guidé par les 36 points de Paolo Banchero.
Le highlight de la nuit :
BLOCKED BY JAMES 💥
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h30 : Pistons – Thunder
- 1h30 : Raptors – Spurs
- 1h30 : Grizzlies – Warriors
- 2h : Rockets – Kings
- 2h : Bucks – Cavaliers
- 4h : Nuggets – Celtics
Tags : Hawks, Jonathan Kuminga, résumé NBA