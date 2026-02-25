TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Jonathan Kuminga (27 points) cartonne pour sa première à Atlanta

Le 25 févr. 2026 à 07:44 par Nicolas Vrignaud

Jonathan Kuminga Hawks
Source image : NBA League Pass

Grosse nuit, mais nuit pas spécialement mémorable. Hormis pour la première très réussie de Jonathan Kuminga avec les Hawks. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

  • Pacers – Sixers : 114-135 (stats)
  • Hawks – Wizards : 119-98 (stats)
  • Nets – Mavericks : 114-123 (stats)
  • Raptors – Thunder : 107-116 (stats)
  • Cavaliers – Knicks : 109-94 (stats)
  • Bulls – Hornets : 99-131 (stats)
  • Bucks – Heat : 128-117 (stats)
  • Pelicans – Warriors : 113-109 (stats)
  • Suns – Celtics : 81-97 (stats)
  • Blazers – Wolves : 121-124 (stats)
  • Lakers – Magic : 109-110 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Les Sixers s’imposent sans trop forcer à Indiana, Tyrese Maxey frôle le triple-double (32 points, 9 rebonds, 8 passes).
  • Les Hawks ont honoré Trae Young pour son premier retour à Atlanta depuis son transfert chez les Wizards.
  • Jonathan Kuminga a d’ailleurs réalisé sa première sous le maillot des Hawks, une vraie réussite : 27 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 steals, 9/12 au tir !
  • Soirée plutôt détente pour les Mavericks à Brooklyn.
  • Le Thunder s’impose à Toronto grâce à un grand Cason Wallace : 27 points, 8 rebonds, 7 passes à 11/16 au tir !
  • « Choc » de cette nuit, le Cavaliers – Knicks n’en a pas tellement été un sur le terrain. Les Cavs ont rapidement pris le large passé la mi-temps, et n’ont pas été revus par des Bockers bien trop maladroits pour espérer gagner.
  • Les Hornets atomisent les Bulls, rien à signaler ici.
  • 32 points pour Kevin Porter Jr, et les Bucks s’offrent le Heat à Milwaukee.
  • Après une remarquable victoire contre les Nuggets, les Warriors se vautrent lamentablement contre les Pelicans. C’est frustrant.
  • Boston domine Phoenix dans l’Arizona, sans Jaylen Brown, touché au genou.
  • Les Wolves en gestion à Portland.
  • Les Lakers s’effondrent dans le money time face à un vaillant Magic, guidé par les 36 points de Paolo Banchero.

Le highlight de la nuit :

BLOCKED BY JAMES 💥

pic.twitter.com/ePkB8A1zkm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h30 : Pistons – Thunder
  • 1h30 : Raptors – Spurs
  • 1h30 : Grizzlies – Warriors
  • 2h : Rockets – Kings
  • 2h : Bucks – Cavaliers
  • 4h : Nuggets – Celtics
