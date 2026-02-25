La nuit des Français en NBA : 10 points et 19 rebonds pour Rudy Gobert face aux Blazers

Le 25 févr. 2026 à 08:17 par Nicolas Vrignaud

C’est l’heure de parler des performances tricolores en NBA ! Rudy Gobert signe une jolie performance face aux Blazers, avec notamment 19 rebonds captés.

Les résultats de la nuit :

Pacers – Sixers : 114-135 (stats)

: 114-135 (stats) Hawks – Wizards : 119-98 (stats)

– Wizards : 119-98 (stats) Nets – Mavericks : 114-123 (stats)

: 114-123 (stats) Raptors – Thunder : 107-116 (stats)

: 107-116 (stats) Cavaliers – Knicks : 109-94 (stats)

– Knicks : 109-94 (stats) Bulls – Hornets : 99-131 (stats)

: 99-131 (stats) Bucks – Heat : 128-117 (stats)

– Heat : 128-117 (stats) Pelicans – Warriors : 113-109 (stats)

– Warriors : 113-109 (stats) Suns – Celtics : 81-97 (stats)

: 81-97 (stats) Blazers – Wolves : 121-124 (stats)

: 121-124 (stats) Lakers – Magic : 109-110 (stats)

Rudy Gobert

Belle soirée pour Rudy Gobert face aux Blazers ! Le pivot tricolore capte 19 rebonds et inscrit 10 points, 4 passes, 2 contres et 1 interception, Minnesota a immédiatement retrouvé sa constance défensive en sa présence.

Big RU 😤 pic.twitter.com/oTDImxBYib

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 25, 2026

Nolan Traoré

8 points, 3 rebonds 6 passes, 3 interceptions et 1 contre pour un Nolan complet mais peu adroit au tir (4/11) face à Dallas.

Bilal Coulibaly

8 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 4 contres pour Bilal contre les Hawks, à 3/9 au tir ! Dans le même esprit que Nolan, mais en plus fourni !

Sidy Cissoko

3 points, 1 rebond, 2 passes, 2 interceptions à 1/1 au tir face aux Wolves de Rudy Gobert.

Moussa Diabaté

9 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 3 contres pour Mouss’ face aux Bulls.

Guerschon Yabusele

Titulaire, Guerschon signe 11 points, 4 rebonds, 1 passe et 2 interceptions à 4/11 au tir contre Charlotte.

Mohamed Diawara

5 points, 2/5 au tir pour Mo’ face aux Cavaliers, dans la défaite…

Zaccharie Risacher

9 points, 9 rebonds, 3 passes, 1 interception à 4/11 au tir face aux Wizards pour Zacch’.

Le programme de ce soir :