Transféré des Warriors aux Hawks à la trade deadline, Jonathan Kuminga a fait ses grands débuts cette nuit avec Atlanta. Des débuts réussis, lui qui a « profité » de la blessure du All-Star Jalen Johnson pour planter 27 points en 24 minutes.

Johnson n’a passé que six minutes sur les parquets, la faute à un bobo à la hanche. Six minutes, avant d’être remplacé par Jonathan Kuminga qui n’a pas laissé passer l’opportunité.

Habitué à chauffer le banc chez les Warriors de Steve Kerr, Kuminga n’a eu besoin que d’un match et 24 minutes pour montrer qu’il vaut mieux qu’un rôle de tourneur de serviette. Certes c’était Washington en face, certes JoKu sera surtout jugé sur la durée, mais il pouvait difficilement imaginer de meilleurs débuts.

« C’était super. J’étais excité d’être sur le terrain avec les gars. » – Jonathan Kuminga

Une excitation qui s’est matérialisée par plusieurs highlights plays qui rappellent le gros potentiel du bonhomme. Son coach Quin Snyder a apprécié l’impact de Kuminga, mais aussi sa belle intégration dans le collectif. Il a été efficace, il a pesé dans d’autres secteurs du jeu que le scoring, et a apporté l’énergie permettant aux Hawks de surclasser les Wizards (119-98). Tout ça sous les yeux d’un certain Trae Young, de retour à Atlanta (et honoré) pour l’occasion.

Blessé au moment de son transfert aux Hawks, Jonathan Kuminga semble libéré et prêt à cartonner sur les parquets. Va-t-on enfin pouvoir apprécier son plein potentiel ?