Alors que les Lakers alternent le bon et le moins bon sur les parquets, il y a eu beaucoup de changements en coulisses ces derniers mois : nouveau proprio, nouveau président, et bientôt nouveau manager ? Que Rob Pelinka se rassure, il reste dans les plans.

Lon Rosen, qui a récemment été nommé président des Lakers par Mark Walter (le nouveau proprio), a en effet confirmé qu’il n’avait aucune intention de se séparer de Rob Pelinka, manager général de la franchise depuis 2017 et patron des opérations basket depuis 2020.

« Je m’occupe uniquement de la partie business, Rob (Pelinka) a toutes les clés pour faire ce qu’il a à faire. […] J’ai une très bonne relation avec Rob. Je connais Rob Pelinka depuis l’époque où il représentait Kobe [Bryant]. Je l’ai rencontré il y a de nombreuses années. » – Lon Rosen via ESPN

En avril dernier, deux mois après le transfert de Luka Doncic, Pelinka a été prolongé pour plusieurs saisons par les Lakers. Sa place est donc confortée par son président, mais Rob travaillera désormais avec deux nouveaux membres des Lakers : Andrew Friedman et Farhan Zaidi. Respectivement président des opérations baseball et conseiller spécial chez les Dodgers (la célèbre équipe de baseball de Los Angeles), ces derniers ont en effet intégré le staff de Pelinka sous la volonté de Rosen (ancien président des Dodgers) et Walter (proprio des Dodgers en plus des Lakers).

C’est donc cette fine équipe qui aura pour mission de propulser les Lakers version Luka Doncic vers les sommets de la NBA. La prochaine intersaison s’annonce particulièrement cruciale, avec un possible départ de LeBron James et un potentiel transfert de Giannis Antetokounmpo (Bucks).

