Dossier Giannis Antetokounmpo : les Lakers en embuscade ?

À en croire ESPN, les Lakers pensent avoir un bon coup à jouer sur Giannis Antetokounmpo cet été… à une condition très claire : que la star des Bucks demande elle-même à partir. Des sources proches du dossier expliquent que L.A. voit évidemment l’intérêt et s’imagine faire partie d’une liste très courte si Milwaukee se retrouve contraint d’ouvrir la porte.

Ce scénario colle avec la logique assumée à la trade deadline : garder des cartouches plutôt que de faire un move pansement qui plombe l’avenir. Rob Pelinka (GM) résume l’idée ainsi :

« être agressif, c’est aussi savoir dire non à des opportunités qui ne servent pas la vision long terme. »

Dans cette projection, nous obtenons un arsenal de trois 1er tour (2026, 2031, 2033) et environ 51 millions de cap space projeté (avec plusieurs hypothèses de contrats/options).

En interne, un dirigeant anonyme de l’Ouest va encore plus loin : le Greek Freak serait le gros lot visé par les Lakers si les Bucks décident de le transférer après la saison. En revanche il faut aussi garder en tête que rien n’oblige Milwaukee à bouger, et la franchise peut aussi passer l’été à renforcer l’équipe et à tenter de le convaincre de prolonger, une extension redevenant un sujet à l’automne. Il semble tout de même peu probable qu’un tel scénario se produise, mais sait-on jamais.

Et c’est là que le dossier se heurte à la réalité du moment : Giannis répète publiquement :

« Aujourd’hui, je suis engagé avec les Bucks »

Tout en rappelant également que les envies peuvent évoluer. Bref, le Grec reste très flou.

Pour résumer : les Lakers vont-ils se positionner ? Il semblerait. Possèdent-ils le levier pour faire pression aux Bucks ? Pas encore. Tant que Giannis ne force pas la main et tant que Milwaukee ne choisit pas le bouton rouge, ça reste un mélange de planification et de lecture de marché… dans un été où les décisions autour de LeBron James et de Austin Reaves (tout deux sujets à des prolongations de contrat) pèseront aussi sur la balance.

Source : ESPN