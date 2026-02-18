Mike Conley de retour aux Wolves pour le reste de la saison

Mike Conley est officiellement de retour à Minnesota jusqu’à la fin de la saison. Le meneur de 38 ans re-signe au minimum.

Pourquoi les Wolves ont attendu pour l’officialiser ? Parce que tout l’intérêt était de dégager son salaire expirant (10,8 M$), passer sous le premier apron, puis le récupérer au minimum. Le fait d’avoir été tradé deux fois (aux Bulls puis aux Hornets) le rendait éligible à re-signer à Minnesota, et que l’opération a aussi ouvert la flexibilité nécessaire pour faire venir Ayo Dosunmu.

The Minnesota Timberwolves have signed Mike Conley to a deal for the rest of the season, league sources told @hoopshype. Conley has averaged 9.2 points, including shooting 41.3% from 3-point range, 4.7 assists, and 1.0 steals per game in four combined seasons with Minnesota. pic.twitter.com/hJUcSYrLFA

— Michael Scotto (@MikeAScotto) February 17, 2026

Le petit résumé des transactions : Minnesota l’envoie aux Bulls le 3 février, les Hornets le récupère le 4 dans un move où Coby White est aussi de la partie, puis Charlotte le coupe le lendemain. L’accord d’un retour aux Wolves circule dès le 6, et l’officialisation tombe le 17 février 2026.

Côté terrain, il ne revient pas pour reprendre les clés comme avant : Conley a lâché son spot de titulaire à Donte DiVincenzo et tourne à des standards très bas cette saison (4,4 points et 2,9 passes en 44 matchs). Le move sert surtout à récupérer un créateur fiable, un cerveau, et un relais de vestiaire. Un profil que Anthony Edwards et Rudy Gobert réclamaient publiquement.