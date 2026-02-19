Saison terminée pour Domantas Sabonis (Kings)

Domantas Sabonis en 2025-26, c’est terminé. Le pivot des Kings va subir une opération du ménisque qui le laissera à l’écart des parquets jusqu’en octobre prochain. Une forme d’aubaine pour sa doublure tricolore, Maxime Raynaud.

Plus de Domantas Sabonis sur le terrain chez les Kings… Aurait-on vu le pivot lituanien disputer son dernier match sous les couleurs violettes de Sacramento, le 5 février dernier ? Déjà au coeur de plusieurs rumeurs de transfert avant la trade deadline, le géant pourrait bien être transféré cet été.

🚨 Fin de saison pour Domantas Sabonis !

La voie est libre pour Maxime Raynaud qui va pouvoir cartonner individuellement jusqu’à la mi-avril du côté de Sacramento ! https://t.co/CC7VxhAGxr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 18, 2026

Opéré au niveau du ménisque, Domas cède donc sa place de titulaire à Maxime Raynaud, qui jouit désormais de deux mois pour continuer à marquer les esprits et peut-être accrocher une belle place dans les All-Rookie Teams de fin de saison.

La décision de mettre Sabonis out est somme toute logique de la part des Kings, qui ont fait de même pour Zach LaVine. Le projet sportif ne va nulle part, et d’autres victoires auraient potentiellement tué les chances de first pick à la prochaine Draft.

Avec 12 victoires pour 44 défaites, Sacramento n’a peut-être jamais été aussi proche de tout reprendre à zéro. Ce qui serait une forme d’aubaine pour des fans qui n’en peuvent plus de voir leur équipe gagner mais pas trop, perdre mais pas assez.