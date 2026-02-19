Franz Wagner (Magic) absent jusqu’à nouvel ordre…

Nouveau coup dur pour le Magic, qui traverse une saison définitivement compliquée. Franz Wagner sera absent jusqu’à nouvel ordre en raison de sa blessure à la cheville. Il sera réévalué dans trois semaines.

Le Magic était attendu au sommet de l’Est. Des recrues importantes (Desmond Bane en tête) et un duo de jeunes stars déjà solidement installé (Franz Wagner, Paolo Banchero). La réalité est très loin des attentes, puisque la franchise d’Orlando n’est que septième de l’Est, à la lutte pour une place en Playoffs.

🚨 Franz Wagner indisponible pour une durée indéterminée !

Sa cheville gauche n’est toujours pas complètement opérationnelle. L’Allemand a déjà manqué 25 matchs avec le Magic cette saison et sera réévalué dans trois semaines. https://t.co/d8CtFXZypX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 18, 2026

La saison est encore loin d’être terminée, mais il faut agir vite pour sécuriser une place dans le top 6. Et il faudra le faire sans Franz Wagner, qui sera absent indéfiniment du fait d’une blessure à la cheville qui prend du temps à rentrer en ordre. L’Allemand sera réévalué dans trois semaines, selon ESPN.

Trois semaines qui seront pourtant cruciales pour le Magic, avec notamment un road trip sur la côte Pacifique qui démarre ce weekend. Avec seulement 28 matchs disputés cette saison, Wagner est malheureusement trop absent pour impacter véritablement en bien le jeu de son équipe.