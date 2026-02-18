Kyrie Irving (Mavericks) ne rejouera pas de la saison

Les Mavericks ne verront pas Kyrie Irving sur un parquet cette saison : l’objectif est de lui laisser du temps supplémentaire pour terminer proprement sa rééducation après sa rupture du ligament croisé, avec un retour attendu pour octobre prochain.

Irving s’était rompu le ligament croisé antérieur (ACL) en mars 2025, blessure qui l’avait déjà privé de fin de saison. À l’époque, ESPN évoquait une possibilité de retour autour de janvier 2026, avec l’idée qu’il puisse encore jouer une partie de l’exercice 2025-26. Le curseur vient donc d’être clairement déplacé : pas de reprise progressive au printemps, pas de retour symbolique, on vise une reprise en rythme dès le début de la saison 2026-27.

Dallas Mavericks star Kyrie Irving will miss the season to allow himself additional time to fully heal from the torn ACL he suffered last March. Irving will make his return for the 2026–27 season. pic.twitter.com/hfqAiRTPP4

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 18, 2026

Ces dernières semaines, le discours public laissait la porte entrouverte à un retour après l’All-Star break, tout en restant très flou. Jason Kidd parlait d’un calendrier potentiel… tout en rappelant que rejouer un match NBA n’a rien à voir avec l’entraînement. Uncle Drew répétait qu’il reviendrait seulement quand il se sentirait « à 150% ». Shams Charania (ESPN) met fin au feuilleton : la priorité est la santé, point.

Pour Dallas, ça verrouille aussi la trajectoire sportive : la franchise gère la fin de saison sans sa star, et construit la suite en pensant déjà à l’année prochaine, notamment l’association à venir avec Cooper Flagg, que la franchise considère comme la nouvelle pièce centrale du projet.