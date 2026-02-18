Mark Cuban : « La NBA devrait davantage s’inquiéter de l’expérience fan que du tanking »

Le tanking, c’est le marronnier NBA qui revient chaque année… sauf que cette fois, il revient avec facture et mégaphone. Dans deux longs messages sur X, Mark Cuban a carrément proposé d’assumer pleinement le tanking – et il accuse la ligue de viser la mauvaise cible au moment où elle promet de serrer la vis.

Contexte : la NBA vient de frapper fort. Le Jazz a pris 500 000 $ pour avoir sorti Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. avant le 4e quart-temps contre le Magic et le Heat, alors que les matchs restaient gagnables. Les Pacers ont pris 100 000 $ pour une violation de la Player Participation Policy liée à l’absence de Pascal Siakam (et deux autres titulaires) sur un match face au Jazz.

C’est là que Cuban débarque… et il ne fait pas dans la demi-mesure. Dans un long message publié sur X, il explique que la NBA se trompe de diagnostic :

« La ligue pense à tort que les fans veulent voir leur équipe se battre chaque soir… ça n’a jamais été comme ça « .

Puis il enchaîne avec la punchline qui résume tout son propos :

« Ils ne sont pas dans le business du basket, mais dans celui de créer des expériences pour les fans » .

Why the NBA should embrace tanking –

The NBA has kate been misguided thinking that fans want to see their teams compete every night with a chance to win. It’s never been that way that way.

When I got into the nba, they thought they were in the basketball business. They…

— Mark Cuban (@mcuban) February 17, 2026

Dans son raisonnement, le moteur des fans n’est pas la pure compétitivité quotidienne :

« Peu de gens se souviennent du score du dernier match qu’ils ont vu. Ce qu’ils retiennent, c’est avec qui ils étaient : de la famille, les amis. »

Derrière, il décrit ce que les supporters attendent vraiment d’une saison :

« Les fans savent qu’on ne peut pas gagner tous les matchs, et qu’une seule équipe soulève le trophée. Ce qu’ils veulent, c’est de l’espoir : sentir que l’équipe va progresser et peut viser les playoffs, puis peut-être un titre. »

Le passage le plus saignant, c’est quand il déplace le projecteur :

“la NBA devrait davantage s’inquiéter de l’expérience fan que du tanking… et surtout de mettre les fans hors de prix.”

Il prend pour exemple le parent qui ne peut pas payer une sortie au match pour trois gamins + un maillot. Pour lui, le tanking n’est pas le problème : le vrai duo coupable, c’est accessibilité + qualité de la mise en scène le soir du match.

Cuban en profite aussi pour tacler la logique punitive :

“si tu ne mens pas à tes fans sur ce que tu fais, tu te fais amender” avec en arrière-plan la menace de sanctions sur les picks.

En face, Adam Silver répète que la ligue travaille sur deux axes : agir sur le comportement ici et maintenant, et réexaminer en profondeur le fonctionnement de la loterie via les instances de compétition.