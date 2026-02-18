Pour le magazine People, Stephen Curry s’est exprimé sur le sujet de sa retraite. Bonne nouvelle pour nous autres fans : à 37 ans, le Chef n’envisage pas vraiment de s’arrêter prochainement.

Peut-être est-ce une manière de dire à la franchise des Warriors que le projet de briller sportivement est loin d’être enterré. Dans tous les cas, Stephen Curry vient d’expliquer qu’il n’envisageait pas prendre sa retraite prochainement. Le temps et sa condition lui dicteront la marche à suivre.

« Ça viendra tout seul, quand le temps arrivera de partir… ce qui, je pense, ne surviendra pas prochainement. »

À 37 ans, Stephen Curry continue d’aligner des statistiques de superstar : 27,2 points de moyenne, à 39,1% depuis la ligne de 3-points. Un attaquant de génie, parfois bien maigrement aidé par son équipe. Sous contrat jusqu’à cet été, tout porte donc vers une prolongation, probablement de deux ans.

Nommé All-Star titulaire mais absent lors du weekend des Étoiles à Los Angeles, Curry est désormais tourné vers la fin de saison des Warriors, qui luttent pour une place en Playoffs.

En enregistrant l’arrivée de Kristaps Porzingis cet hiver, Golden State veut rassurer son meneur en lui offrant une aide précieuse pour atteindre l’objectif du mois d’avril. Pas certain ici néanmoins que cela soit vraiment efficace étant donné l’historique d’absence du pivot letton.

