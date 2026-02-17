All-Star Game 2027 : un concours à 3-points avec Damian Lillard, Stephen Curry et Klay Thompson ?

Le teasing est déjà lancé : Damian Lillard, tout juste vainqueur du concours à 3-points au All-Star Game 2026, a partagé une capture de ses messages privés avec Stephen Curry pour monter le casting de l’édition 2027, prévue à Phoenix. Et la réponse du Chef ? Très simple : il est partant.

Damian Lillard vient de rejoindre Larry Bird et Craig Hodges en remportant son troisième trophée du concours à 3-points, il ne lui en manque plus qu’un pour devenir le numéro un All Time. Et tout ça alors qu’il n’a plus joué en NBA depuis sa rupture du tendon d’Achille en avril dernier, mais a quand même participé au week-end et pris le titre, parce que pourquoi pas. C’est alors seulement quelques heures plus tard que Dame Dolla a commencé à rameuter du monde pour la prochaine édition et il veut du lourd.

Dame shares his DM with Steph Curry about next year’s 3PT contest.

Here we go. 🍿 pic.twitter.com/hLNrMFMrRU

Stephen Curry avait déjà annoncé (depuis le plateau NBC, avant le All-Star Game) qu’il ferait le concours en 2027 :

« A 100%. Je l’ai déjà programmé ».

Il expliquait aussi vouloir recruter son Splash Bro’ de toujours, Klay Thompson.

Damian Lillard compte également sur la présence de celui qu’il a battu en finale, Devin Booker. Cela sonne comme une évidence pour ce dernier puisque l’évènement 2027 se jouera à domicile, à Phoenix. Si tout ce beau monde dit oui, la NBA tient peut-être déjà son attraction n°1 du samedi soir.