Victor Wembanyama avec l’Équipe de France cet été ?

Victor Wembanyama a annoncé qu’il voulait être avec les Bleus cet été, dans les fenêtres de qualification au Mondial 2027. Il en a parlé en marge du All-Star Weekend, avec une idée simple : revenir en sélection dès que le calendrier le permet.

La première fenêtre estivale (29 juin au 7 juillet) peut vite devenir compliquée si les Spurs font un gros run en playoffs : Wemby explique même qu’il « espère » ne pas pouvoir la jouer… parce que cela serait synonyme d’une finale NBA. En revanche, il vise très clairement la seconde (24 août au 1er septembre), en conditionnant tout à la santé.

« Bien sûr, c’est absolument mon but d’y participer. Mais j’espère ne pas être capable de participer à la première fenêtre, ça signifierait qu’on est allé jusqu’au bout des finales NBA. Mais pour celle d’août, absolument, c’est mon but d’y être. Je touche du bois, si je suis en bonne santé. » – Victor Wembanyama au micro de BeIn Sports

Sur le papier, ça colle avec le timing FIBA : les qualifications au Mondial 2027 sont organisées en six fenêtres, et les deux créneaux d’été 2026 sont les plus compatibles avec une saison NBA.

En clair : juillet dépendra du parcours des Spurs, août est la vraie case cochée. Et si Wembanyama revient comme il l’annonce, c’est un signal sur la durée : pas une parenthèse “quand ça tombe bien”, mais un rendez-vous qu’il veut rendre régulier.