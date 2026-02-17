Le All-Star Game 2026 a cartonné à l’écran. Entre nouveau format et retour sur une grosse chaîne généraliste, la NBA signe enfin un vrai rebond d’audience.

Longtemps critiqué (et à raison), le match des étoiles 2026 semble avoir rassemblé et intéressé du monde devant les écrans. Selon des données préliminaires, le All-Star Game 2026 a rassemblé 8,8 millions de téléspectateurs au total, en cumulant NBC, Peacock et Telemundo. C’est la meilleure audience depuis 2011, et un bond de +87% par rapport à l’édition précédente (4,7 M, comptabilisée différemment).

BREAKING: The 2026 NBA All-Star Game averaged 8.8M viewers — the largest TV audience since 2011, per @BrettSiegelNBA.

Up 87% from last year. 🔥 pic.twitter.com/YPQStONX4T

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 16, 2026

Le pic est même monté à 9,8 millions sur un quart d’heure, au cœur du mini-tournoi « USA vs World ».

Plusieurs facteurs se cumulent : d’abord le retour sur NBC, une première pour le All-Star Game depuis 2002, mais aussi un horaire avancé (début à 23h heure européenne) et un gros effet rampe de lancement via les Winter Olympics 2026. Les chiffres définitifs doivent encore être consolidés.