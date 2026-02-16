Le 16 févr. 2026 à 17:58 par Hisham Grégoire

Semaine raccourcie en NBA par l’approche du All-Star Break, mais pas par l’impact des Bleus : Victor Wembanyama en feu total, Rudy Gobert s’improvise scoreur et Nolan Traoré qui continue de remplir les colonnes. Derrière, ça fluctue, entre coups d’éclat et minutes plus symboliques.

Victor Wembanyama a allumé le All-Star Game

Deux matchs, et une constante : quand il décide d’appuyer sur l’accélérateur, la soirée bascule. Le carton à 40 points en 26 minutes à Los Angeles résume bien l’idée, avec une production énorme et des pourcentages qui suivent.

VICTOR WEMBANYAMA IRRÉEL DANS LE 1ER QUART-TEMPS 🤯

👽 25 points

👽 8/9 au tir

👽 3 rebonds

Nouveau record de points individuel et de franchise (depuis l’ère moderne) sur un quart-temps pour l’Alien 🙌pic.twitter.com/d883tGDb6y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2026

Bilan semaine (2 matchs) : 33 points à 56,8% au tir, 40% à 3-points, 81,8% aux lancers, 10,5 rebonds, 3 passes, 1,5 contre, 1,5 interception.

Meilleur match @ Lakers : 40 points, 12 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre en 26 minutes.

Moins bon match @ Warriors : 26 points, 9 rebonds, 4 passes, 2 contres en 33 minutes.

En fin de semaine, Wemby a participé à son deuxième All-Star Game, dont le premier en tant que titulaire… et il a crevé l’écran. Notre Alien national a été la rampe de lancement qui a permis l’implication des autres All-Stars tout au long de la soirée, et ce, pour notre plus grand bonheur.

Les highlights du 1er match de Victor Wembanyama lors du All-Star Game ce soir 🙌

pic.twitter.com/KY2FcD7cQm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2026

Bonus All-Star Game (2 matchs) : 33 points au total, dont 14 points – 6 rebonds – 3 contres dans le premier match, puis 19 points dans le duel serré contre les USA Stripes (48-45).

Rudy Gobert , efficace et toujours utile

Une semaine où Rudy a été très présent au scoring et un peu moins au rebond, alors qu’il nous a habitué à l’inverse jusqu’ici : présence, finitions près du cercle, rebond, et quelques actions défensives qui pèsent.

Bilan semaine (2 matchs) : 17,5 points à 92,9% au tir, 52,9% aux lancers, 7 rebonds, 1,5 passe, 1,5 contre, 1 interception.

Meilleur match vs Hawks : 18 points, 6 rebonds, 1 passe, 1 contre (7/7 au tir).

Moins bon match vs Blazers : 17 points, 8 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 2 contres.

Nolan Traoré , la boîte à stats ne se ferme plus

Gros volume et vraie polyvalence : il a alterné un match all-around (13 points et 13 passes) et un match plus présent au scoring avec 8 passes et 20 points. Le tout avec des minutes et des responsabilités qui ressemblent à autre chose qu’un simple tour de manège.

🇫🇷Nolan Traoré confirme son excellente forme récente !

20 points et 8 passes contre Indiana.

Le jeu ralentit, le staff des Pacers a beaucoup parlé de lui, ça régale ! 🥰

pic.twitter.com/74Ss7B1QRN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 12, 2026

Bilan semaine (2 matchs) : 16,5 points à 50% au tir, 37,5% à 3-points, 66,7% aux lancers, 7,5 rebonds, 6,5 passes, 2 interceptions.

Meilleur match @ Pacers : 20 points, 8 passes, 2 rebonds, 1 interception (8/13 au tir).

Moins bon match @ Bulls : 13 points, 13 passes, 5 rebonds, 3 interceptions.

Guerschon Yabusele, une fenêtre… et un vrai soir où ça rentre

Le Dancing Bear semble s’être installé en tant que titulaire chez les Bulls cette semaine. En deux rencontres, il a connu une soirée où il a pu s’exprimer : du volume, des tirs, et 13 points face aux Celtics. L’autre sortie, à Brooklyn, a été beaucoup plus discrète.

Bilan semaine (2 matchs) : 8 points à 40% au tir, 37,5% à 3-points, 50% aux lancers, 2 rebonds, 1,5 passe, 0,5 interception, 0,5 ballon perdu.

Meilleur match @ Celtics : 13 points, 2 rebonds, 2 passes en 25 minutes (5/12 au tir, 2/5 à 3-points).

Moins bon match @ Nets : 3 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception en 22 minutes (1/3 au tir, 1/3 à 3-points).

Bilal Coulibaly , impact immédiat

Une sortie courte mais qui coche des cases : agressivité, défense (2 interceptions, 1 contre), et une production propre en attaque.

Bilan semaine (1 match) : 13 points à 55,6% au tir, 66,7% aux lancers, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre.

Meilleur match @ Cavaliers : 13 points, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre.

Ousmane Dieng, match référence avant la pause

A l’image de Guerschon Yabusele aux Bulls, Ousmane Dieng ressort plus gagnant que jamais de la récente trade deadline. En une semaine avec les Bucks, il a fait preuve d’énergie, d’adresse et un impact des deux côtés du terrain. Le carton face à OKC (son ancienne équipe) fait ressortir tout ce qu’il peut apporter quand il a du temps et des responsabilités.

Ousmane Dieng is only 22 years old.

19 PTS | 11 REB | 6 AST | 4 BLK | 58% FG pic.twitter.com/jGAbeoxjoS

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 13, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 12,7 points à 56% au tir, 50% à 3-points, 33,3% aux lancers, 5 rebonds, 2,3 passes, 1,3 contre, 0,7 interception.

Meilleur match vs Thunder : 19 points, 11 rebonds, 6 passes, 4 contres, 1 interception en 36 minutes

Moins bon match @ Magic : 2 points, 1 rebond, 1 passe, 1 interception en 5 minutes

Zaccharie Risacher , une semaine correcte

Deux matchs, deux rôles différents : plus de volume sur le premier, puis une soirée plus compliquée à l’adresse ensuite. On notera une adresse globale toujours capricieuse (42,9%).

Bilan semaine (2 matchs) : 8 points à 42,9% au tir, 40% à 3-points, 2,5 rebonds, 2 passes, 1 interception.

Meilleur match vs Timberwolves : 11 points, 3 passes, 2 rebonds (3/7 à 3-points).

Moins bon match @ Hornets : 5 points, 3 rebonds (2/6 au tir).

Maxime Raynaud, une soirée à 19 rebonds qui ne passe pas inaperçue

Son temps de jeu peut varier, mais quand la porte s’ouvre, il sait s’y engouffrer. Cette semaine, Raynaud a posé une vraie marque : un match à 21 points et 19 rebonds, énorme activité au verre, présence constante dans la peinture, et une ligne qui fait tout de suite lever un sourcil même sur une période courte. Derrière, la deuxième sortie est plus “classique”, avec moins de minutes et donc moins de volume, mais l’ensemble reste très prometteur.

Maxime Raynaud cette nuit 👑

21 POINTS

19 REBONDS

8-14 FG

5-6 FT pic.twitter.com/D7Sv0L5BgJ

— NBA France (@NBAFRANCE) February 10, 2026

Bilan semaine (2 matchs) : 14 points à 52,4% au tir, 85,7% aux lancers, 11,5 rebonds, 1 passe, 0,5 contre, 1 interception.

Meilleur match @ Grizzlies : 21 points, 19 rebonds, 1 interception en 35 minutes

Moins bon match @ Timberwolves : 7 points, 4 rebonds, 1 contre en 11 minutes

Les joueurs plus discrets

Noa Penda : 5 points, 6 rebonds, 2 passes en 16 minutes, du solide sans surjouer.

Sidy Cissoko : belle ligne en sortie de banc (8 points, 4 rebonds, 2 interceptions). Petit point à surveiller pour lui : son Two-Way contract est arrivé à son terme (50 matchs joués sur 50 possibles), s’il veut continuer à jouer pour Portland, il faut que les Blazers convertissent son contrat en deal garanti. Affaire à suivre.

Nicolas Batum : 5 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 contre en 15 minutes, dans son registre utile et en toute discrétion.

Les indisponibles