Les Cavaliers ont remporté six matchs sur sept depuis l’arrivée de James Harden, confortant ainsi leur belle dynamique entamée après Noël. Pour le coach Kenny Atkinson, tout est une question de confiance.

Dans le choc de la nuit entre Cleveland et New York, les Cavs ont montré une grosse solidité collective quasiment du début à la fin (victoire 109-94), et une maîtrise qu’on avait du mal à retrouver durant la première partie de saison.

Qu’est-ce qui a changé par rapport aux résultats décevants de fin 2025 ? Deux mots : James Harden.

« L’arrivée de James (Harden) nous a redonné confiance » a déclaré Atkinson, le coach des Cavs (via ESPN). « Nous savons que nous sommes une meilleure équipe. Cet état d’esprit, cette confiance, pour une raison étrange, vous poussent à jouer plus dur, à vous battre plus fort, à défendre avec plus d’intensité. J’avais l’impression qu’il nous manquait cette conviction. Je pense que nous sommes en train de la retrouver. Cela tient en grande partie à la personne que nous avons recrutée lors du transfert. »

Incapables de confirmer l’exceptionnelle saison régulière de l’an passé (64 victoires), les Cavaliers ont estimé nécessaire de réaliser un gros coup à la deadline pour pouvoir vraiment jouer le titre cette année. Au revoir Darius Garland, bonjour James Harden.

Les pépins physiques de Garland (entre autres) ont poussé Cleveland à s’en séparer pour recruter l’un des meilleurs joueurs offensifs de l’histoire NBA, certes âgé de 36 ans mais toujours capable de sublimer n’importe quelle attaque. Les premiers résultats parlent déjà en faveur du Barbu.

Harden s’est non seulement bien intégré aux côtés de Donovan Mitchell, adaptant son rôle en se focalisant sur le playmaking plutôt que le scoring. Mais surtout, il a débloqué un nouveau level au sein de l’attaque de Cleveland, notamment pour le pivot Jarrett Allen qui se régale avec les caviars de Ramesse. Cerise sur le gâteau : les Cavs ont réalisé l’une de leurs meilleures performances défensives de la saison face aux Knicks cette nuit.

James Harden continues to look comfortable in Cleveland!

20 PTS

4 AST

4-7 3PT pic.twitter.com/Q7Auo9U2z7

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) February 25, 2026

Avec un bilan global de 37 victoires – 22 défaites, ils ont désormais le troisième meilleur bilan de l’Est (à égalité avec New York). De quoi afficher de très grosses ambitions en vue du printemps.