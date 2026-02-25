Avis aux fans de basket et aux nostalgiques, le nouvel album de stickers Panini dédié à la saison 2025-26 d’EuroLeague est dispo en kiosques et un peu partout. Ça va échanger les doubles à la pause café.

Chaque mercredi matin, c’était le même rituel. Une pièce de 5 francs généreusement partagée par des parents aimants en guise d’argent de poche, et le même chemin à pied jusqu’à la maison de la presse avoisinante. Une centaine de mètres à parcourir pour utiliser cette pièce fraîchement reçue en l’échange d’une pochette de stickers Panini. Cette histoire qui ne rajeunit pas est 100% réelle et rappellera sans doute des souvenirs aux enfants des nineties.

Forcément, c’est le premier souvenir qui remonte quand on voit ces nouvelles pochettes orange et cet album bien franchouillard avec Nadir Hifi, Jaylen Hoard, Sylvain Francisco et Nando de Colo en têtes d’affiche. Votre mission si vous l’acceptez ? Collecter les 448 stickers de la collection 2025-26 pour remplir les 56 pages de l’album que vous reviendrez ensuite feuilleter avec fierté et nostalgie. Échange des doubles, achat pochette par pochette (5 stickers par pochette) ou par boîtes de 36 pochettes, à chacun sa technique pour arriver à ses fins. L’important c’est pas l’arrivée c’est la quête comme disait un grand poète.

Pour chacune des 20 équipes, il faudra réunir les 15 joueurs et le logo officiel, sans compter les 72 stickers spéciaux holographiques mettant en valeur les stars de la deuxième meilleure ligue du monde et les moments marquants de l’EuroLeague. Certains permettent même de débloquer des contenus vidéo exclusifs via l’application Panini. On ne s’est toujours pas remis du game-winner de Sergio Llull face à l’Olympiakos lors de la finale 2023 et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de toutes ces folles soirées où l’on a feel devotion.

Théo Maledon au Real, Timothé Luwawu-Cabarrot à Baskonia, Evan Fournier à l’Olympiakos, Mathias Lessort au Pana ou Nadir Hifi au Paris Basketball… Tous les Frenchies sont là. Il ne faudra pas non plus rater le sticker d’Adam Atamna (18 ans), la nouvelle pépite de l’ASVEL qui attire le regard des scouts NBA. L’occasion de se rendre compte à quel point les rosters d’EuroLeague sont denses et de redécouvrir des visages bien connus de la Grande Ligue : Kendrick Nunn, Spencer Dinwiddie, Nikola Mirotic, Shane Larkin ou Chima Moneke. Le niveau s’est nettement relevé sur le Vieux Continent depuis quelques années.

Si même les joueurs le disent… 🗣️ ⛹️‍♂️

La collection officielle @EuroLeague 2025-26 est disponible 🔥

Clubs, stars, vidéos uniques… tout l’univers de l’EuroLeague à collectionner 🏀

👉 A retrouver dès maintenant sur https://t.co/FPjndbpm0M#PaniniSport #EuroLeague #Basketball pic.twitter.com/Px3lZPxEXt

— Panini France (@panini_france) February 18, 2026

Les pochettes sont disponibles à la vente en librairies, kiosques et grandes surfaces, sur le site panini.fr ainsi que dans les boutiques officielles du Paris Basketball et de Monaco Basket.

En attendant de voir qui succédera au Fenerbahçe lors du Final Four d’Athènes au mois de mai, on va reprendre notre vieille routine du mercredi, direction la maison de la presse pour prendre une pochette de stickers.