Surnom iconique de Kobe Bryant, le « Black Mamba » est et restera pour toujours associé à la légende des Lakers. Mais saviez-vous que ce concept marketing – imaginé par Nike dès le début des années 2000 – était initialement destiné à Michael Jordan ?

Nous sommes précisément fin 2002. Nike prépare la sortie de la Air Jordan 19 (prévue en mars 2004), alors que MJ est dans sa toute dernière saison NBA chez les Washington Wizards. Pour accompagner ce nouveau modèle, doté de la technologie « Tech Flex » et caractérisé par l’absence de lacets (une première pour une chaussure de basket destinée à la compétition), la marque à la virgule a besoin d’une campagne marketing originale, marquante, tranchante.

Quand un dirigeant de Nike – Gentry Humphrey – déclare que ce nouveau modèle « ressemble à un serpent », ça fait DING.

Humphrey va sur internet et lance son moteur de recherche pour taper la question suivante : « quel est le serpent noir le plus dangereux qui existe ? » Il tombe sur des images du black mamba, un serpent « ultra rapide, agile et redouté. » Rapide, agile et redouté, un peu comme Michael Jordan sur un parquet de basket.

Ça y est, Nike vient de trouver LE thème de sa campagne.

The Black Mamba brand, mindset and legacy has been tied to Kobe Bryant for decades, but the origin of the name didn’t start with him 🐍

Here’s the untold story of how the Black Mamba was initially meant for another NBA superstar. pic.twitter.com/PU81F8VBdq

Michael Jordan, toujours très impliqué sur le design de ses chaussures et tout l’aspect marketing qui va avec, doit néanmoins valider l’idée pour que la campagne passe de la théorie à la réalité.

Et c’est là qu’il y a un hic.

Michael Jordan et la phobie des serpents

Si MJ est plutôt emballé par le design de la Jordan 19, il l’est beaucoup moins concernant la campagne « Black Mamba » qui doit accompagner la sortie de la chaussure. Et pour cause, Jojo a la phobie des serpents. Tellement qu’il est du genre à switcher de chaîne quand il en voit à la télévision.

« Cela se voyait dès le début. Il n’était pas à l’aise. » – Gentry Humphrey

Depuis ses années de gloire chez les Chicago Bulls et ne voulant pas afficher ses points faibles, Jordan a toujours caché sa peur des serpents, même auprès des dirigeants de Nike.

Jackie Thomas, alors nouvelle directrice marketing de Nike, n’est pas au courant de la phobie de Jojo quand elle lui explique en détail le concept fin 2003. Elle pense même avoir réussi à convaincre MJ, et tout est déjà prêt en vue d’un lancement dans les mois à venir : publicités, marketing, visuels pour des magazines…

C’est Larry Miller, président de Jordan Brand, qui finit par l’informer. Un peu agacée par le timing et le déroulé des événements, Thomas rappelle Jordan pour tenter de régler le malentendu. Elle n’arrive pas à convaincre MJ mais les deux tombent d’accord sur un compromis : Jojo accepte que Nike lance la campagne telle qu’elle était prévue pour la sortie de la Jordan 19, mais demande un changement de concept pour la prochaine gamme de couleurs.

Le concept du Black Mamba chez Michael Jordan est officiellement mort-né…

… avant de ressusciter quelques années plus tard, avec un certain Kobe Bryant.

En 2003, Kobe Bryant rejoint Nike. Impliqué dans une sombre affaire de viol peu après, l’arrière star des Lakers est en pleine tourmente et cherche un alter ego pour mieux naviguer en eaux troubles. Pour séparer ses problèmes personnels de sa carrière de basketteur. Une nuit, pour tenter de vaincre l’insomnie, il regarde le film Kill Bill Vol. 2 et tombe sur la scène où un black mamba attaque Budd (voir juste au-dessus). Rapide, redoutable, létal, comme Kobe quand il est sur un terrain de basket. Bryant vient de trouver sa nouvelle source d’inspiration, et une manière de nourrir sa dark side.

La suite, on la connaît.

En 2006, Kobe apparaît sur la couverture du célèbre magazine SLAM avec un serpent. En 2007, la sortie de la Nike Zoom III marque le début officieux de la campagne black mamba version Kobe. Et les références seront ensuite de plus en plus nombreuses sur les sneakers : édition « Venom », texture en peau de serpent… un mini-film « Le Black Mamba » concernant Bryant sort même en 2011. Le surnom ne quittera plus jamais Kobe, et la gamme de chaussures de Bryant deviendra l’une des plus influentes du sneaker game.

Ironie de l’histoire, Kobe Bryant n’aurait pas été au courant de la campagne black mamba de Nike pour Michael Jordan, son modèle ultime qu’il a souvent copié. Et la marque à la virgule n’avait pas non plus envisagé de ressortir cette campagne pour un autre athlète que MJ. Mais les similitudes entre Kobe et Jordan étaient telles que cela s’est fait naturellement, presque comme un passage de témoin entre le maître et l’élève.

The “Black Mamba” nickname was first developed by Nike for Michael Jordan in 2003, but the campaign was scrapped. It was later embraced by Kobe Bryant, reportedly because Jordan has a lifelong fear of snakes, per @Baxter

(h/t @TheNBABase ) pic.twitter.com/uhNLhfT3PO

Source dossier : Baxter Holmes (ESPN)