Le tanking en NBA : c’est quoi le problème ? Apéro TrashTalk

Cela fait des années que le tanking existe en NBA, mais étonnamment c’est cette saison que la Ligue souhaite s’y pencher avec des mesures empêchant les équipes de perdre volontairement. Il fallait qu’on en parle !

Que penser des propositions faites par la NBA pour contrer le tanking ? Est-ce qu’il faut changer quoi que ce soit ? Doit-on revoir le système de la Loterie ? Ou bien est-ce que cela fait partie de l’ADN de la Ligue et d’autres problèmes plus importants doivent être traités en priorité ? Sortez vos tanks, c’est l’heure de l’Apéro !