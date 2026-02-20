Absent depuis début février à cause d’un bobo au genou, Stephen Curry n’est pas encore prêt à revenir sur les parquets. Il manquera au moins cinq matchs supplémentaires (dix jours), ce qui le rendra inéligible pour les trophées de fin de saison.

C’est l’insider Shams Charania qui a apporté la dernière update sur le Chef : « aucun problème structurel » au niveau du genou droit, mais un gonflement persistant et des douleurs qui l’obligent à rester sur la touche encore quelques jours, voire semaines.

Gonflement persistants sur le genou de Stephen Curry : aucun risque à Golden State, on garde le chef au chaud et on en reparle dans quelques jours.

Vus les enjeux des Warriors sur cette fin de saison, on va bieeen prendre le temps. https://t.co/b71219aDav

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2026

Avec 17 matchs ratés cette saison et d’autres à venir, Stephen Curry est officiellement inéligible pour les trophées de fin de saison (règle des 65 matchs joués minimum). Il ne pourra donc pas prétendre à une nomination All-NBA cette année, une première depuis 2020 après une saison à seulement cinq matchs joués.

Selon l’état de santé de Steph, il sera intéressant de voir dans quelle direction les Warriors vont aller lors des semaines à venir…

On a fait un Apéro Warriors le 20 janvier dernier, dans lequel j’évoquais avec Alex l’option d’un tanking massif post All Star Game.

Est-ce qu’il y a vraiment meilleure option aujourd’hui ? Je le redemande.

Curry out, Jimmy out, Kuminga gone, loterie proche, faut plus hésiter.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2026