Stephen Curry a passé une IRM pour une douleur au genou qui lui a fait manqué le dernier match des Warriors face aux Pistons. Il souffre du syndrome fémoropatellaire aussi appelé genou du coureur et pourrait manquer le prochain match.

Stephen Curry est peut-être le joueur NBA qui parcourt le plus de kilomètres dans un match alors il est presque « normal » de le voir souffrir d’un syndrome qui touche généralement les amateurs de course à pied.

Salon Sam Gordon, le meneur de jeu des Golden State Warriors a passé une IRM qui a révélé qu’il était touché par le syndrome fémoropatellaire aussi appelé genou du coureur. En d’autre termes, il souffre d’une lésion du cartilage présent sous la rotule, amortisseur naturel des chocs, ce qui peut provoquer de grandes douleurs.

Warriors gathered for a film review today at Chase Center and announce Stephen Curry underwent an MRI, revealing patellofemoral pain syndrome (runner’s knee) in his right knee. Status for Tuesday’s matchup against the Philadelphia 76ers to be determined.

— Sam Gordon (@BySamGordon) February 1, 2026

Pour le moment, Stephen Curry est simplement annoncé incertain pour le match de mardi face aux Philadelphia Sixers, mais le traitement pour ce syndrome est du repos alors il pourrait bien rester sur la touche, un petit peu plus longtemps.

Source texte : Sam Gordon