Les Spurs ont refusé une offre de transfert incluant Guerschon Yabusele

Voir Guerschon Yabusele rejoindre Victor Wembanyama aux San Antonio Spurs est un fantasme de fans français de NBA depuis cet été. Malheureusement, il semble que la franchise texane ne soit pas fan du contrat du capitaine de l’Équipe de France.

En sélection nationale, Guerschon Yabusele et Victor Wembanyama ont déjà prouvé qu’ils disposaient d’une très bonne entente sur le parquet. Pourtant, il semblerait que les San Antonio Spurs ne soient pas très motivés à l’idée de recréer cette association en NBA.

Selon Mike Scotto, les New York Knicks auraient proposé un package autour de Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet en échange de Jeremy Sochan. Un échange refusé en raison du contrat de l’ailier-fort Français qui dispose d’une player option à 5,5 millions de dollars pour la saison prochaine.

Selon @MikeAScotto, les Knicks auraient apparemment approché les Spurs en proposant un package autour de Guerschon Yabusele et Pacome Dadiet en échange de Jeremy Sochan ! 🇫🇷

Les Spurs seraient frileux concernant la player option de Guerschon à 5,5 millions de dollars cet été. pic.twitter.com/71mDYOQN0G

La NBA va tellement vite. Cet été encore, l’ancien des Boston Celtics et des Philadlephia Sixers était extrêmement courtisé après une saison réussie en Pennsylvanie et après n’avoir pas réussi à véritablement intégrer la rotation des New York Knicks, son contrat, pourtant pas très élevé, semble faire peur à des managements.

Il ne serait pas étonnant de voir Guerschon Yabusele quitter la Big Apple dans la semaine. La question est de savoir où sera sa prochaine destination ?

Source texte : Mike Scotto