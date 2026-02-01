TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Joel Embiid (40 points) déplume les Pelicans

Le 01 févr. 2026 à 08:42 par Robin Wolff

Joel Embiid 27 octobre 2022
Source image : YouTube

Six matchs étaient au programme cette nuit et la meilleure performance individuelle a été l’oeuvre de Joel Embiid, auteur de 40 points et 12 rebonds face aux New Orleans Pelicans. Le Camerounais est bien de retour !

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Spurs : 111-106 (stats)
  • Pacers – Hawks : 129-124 (stats)
  • Sixers – Pelicans : 124-114 (stats)
  • Heat – Bulls : 118-125 (stats)
  • Grizzlies – Wolves : 114-131 (stats)
  • Rockets – Mavericks : 111-107 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

DARRYN PETERSON OH MY GOODNESS —

WHAT A DUNK. 🤯

pic.twitter.com/RqHzltaOSX

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 31, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 21h30 : Celtics – Bucks
  • 22h : Spurs – Magic
  • 0h : Pistons – Nets
  • 0h : Heat – Bulls
  • 0h : Raptors – Jazz
  • 0h : Wizards – Kings
  • 1h : Knicks – Lakers
  • 2h : Suns – Clippers
  • 3h : Blazers – Cavaliers
  • 3h30 : Nuggets – Thunder
