Résumé NBA de la nuit : Joel Embiid (40 points) déplume les Pelicans
Le 01 févr. 2026 à 08:42 par Robin Wolff
Six matchs étaient au programme cette nuit et la meilleure performance individuelle a été l’oeuvre de Joel Embiid, auteur de 40 points et 12 rebonds face aux New Orleans Pelicans. Le Camerounais est bien de retour !
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Spurs : 111-106 (stats)
- Pacers – Hawks : 129-124 (stats)
- Sixers – Pelicans : 124-114 (stats)
- Heat – Bulls : 118-125 (stats)
- Grizzlies – Wolves : 114-131 (stats)
- Rockets – Mavericks : 111-107 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Moussa Diabaté a dominé Victor Wembanyama. Dans ces conditions, difficile pour les Spurs de stopper une équipe des Hornets en pleine progression. La très belle histoire du mois de janvier se poursuit !
- Les Pacers tankent magnifiquement cette saison, mais personne n’est parfait. Ils l’ont emporté cette nuit face aux Hawks grâce, notamment, aux 26 points et 10 passes décisives d’Andrew Nembhard. Jalen Johnson a été auteur d’un nouveau triple-double à plus de 30 points. Zaccharie Risacher a lui signé son retour.
- Pas de Paul George, pas de problème pour les Sixers, puisque Joel Embiid est redevenu un des meilleurs pivots de NBA. 40 points et 11 rebonds face aux Pelicans.
- Les Bulls se sont vengés du Heat qui les avaient battus il y a deux jour. Ayo Dosunmu a enfilé le costume de patron avec 29 points, 8 rebonds et 9 passes décisives.
- Victoire très facile des Wolves face aux Grizzlies avec 4 joueurs à plus de 20 points. Une belle journée au boulot.
- Des Rockets complets et collectifs remportent le duel texan face aux Mavericks malgré 34 points et 12 rebonds de Cooper Flagg !
- En NCAA Darryn Peterson a remporté son duel face à AJ Dybantsa.
- Le premier Trade de la semaine est tombé avec Dennis Schroder et Keon Ellis envoyés aux Cavs contre De’Andre Hunter.
Le highlight de la nuit :
DARRYN PETERSON OH MY GOODNESS —
WHAT A DUNK. 🤯
— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 31, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 21h30 : Celtics – Bucks
- 22h : Spurs – Magic
- 0h : Pistons – Nets
- 0h : Heat – Bulls
- 0h : Raptors – Jazz
- 0h : Wizards – Kings
- 1h : Knicks – Lakers
- 2h : Suns – Clippers
- 3h : Blazers – Cavaliers
- 3h30 : Nuggets – Thunder