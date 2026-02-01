La nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher de retour !

Cinq Français étaient sur les parquets de NBA cette nuit et parmi eux, Zaccharie Risacher. L’ailier des Atlanta Hawks avait manqué les 11 derniers matchs pour cause de blessure et a fait son retour face aux Pacers.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Spurs : 111-106 (stats)

– Spurs : 111-106 (stats) Pacers – Hawks : 129-124 (stats)

– Hawks : 129-124 (stats) Sixers – Pelicans : 124-114 (stats)

– Pelicans : 124-114 (stats) Heat – Bulls : 118-125 (stats)

: 118-125 (stats) Grizzlies – Wolves : 114-131 (stats)

: 114-131 (stats) Rockets – Mavericks : 111-107 (stats)

Moussa Diabaté

De la défense, de l’énergie et même une très belle qualité au playmaking, Moussa Diabaté a conclu sa magnifique semaine NBA avec un duel remporté face à Victor Wembanyama. Le Français des Hornets ne fait que progresser et a fait très mal aux Spurs avec 12 points, 10 rebonds, 6 passes décisives et 2 contres à 6/9 au tir.

Regardez moi ces highlights de Moussa Diabate face aux Spurs, svp. pic.twitter.com/mADmznl45v

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 31, 2026

Victor Wembanyama

La première victime de cette énorme performance du Moose, c’est l’Alien. Le pivot des San Antonio Spurs n’a pas livré une performance inoubliable face aux Charlotte Hornets et tentera de rebondir dès ce soir, à nouveau en heure française, contre le Magic. 16 points, 8 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 6/15 au tir, 0/3 de loin et 4/4 aux lancers pour lui cette nuit.

Zaccharie Risacher

Après 11 matchs à l’infirmerie, l’ailier des Atlanta Hawks était de retour cette nuit face aux Pacers et a été plutôt discret avec 7 points, 3 rebonds et 1 interception en 22 minutes à 3/5 au tir et 1/2 derrière la ligne à 3-points. Welcome back Zacch’ !

Three-sacher has returned 🙌 pic.twitter.com/YfcR5Rns8w

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 1, 2026

Rudy Gobert

Contre la raquette des Memphis Grizzlies, certains pivots comme Moussa Diabaté ont réalisé leur meilleur match de la saison, pas Rudy Gobert, mais il a quand même brillé dans la cueillette sous les cercles. 9 points, 16 rebonds, 2 interceptions et 2 contres à 4/8 au tir, 0/1 de loin (?) et 1/4 aux lancers.

Joan Beringer

Cinq petites minutes sur les parquet pour 2 points à 1/1 au tir.

Le programme de ce soir :