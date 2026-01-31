Paul George (Sixers) suspendu 25 matchs par la NBA !

Breaking news ce samedi soir en NBA et ce n’est pas un transfert : Paul George vient d’être suspendu 25 matchs par la Ligue d’après Shams Charania. La raison ? PG a utilisé un produit interdit.

Terrible coup sur le joueur et les Sixers qui étaient sur une excellente dynamique.

Paul George s’est déjà exprimé sur la situation et regrette d’avoir pris un médicament qui n’était pas autorisé, il prend la pleine responsabilité de son erreur.

« Au cours des dernières années, j’ai discuté de l’importance de la santé mentale, et alors que je cherchais récemment un traitement pour un problème personnel, j’ai commis l’erreur de prendre un médicament inapproprié. J’assume l’entière responsabilité de mes actes et je présente mes excuses à l’organisation des Sixers, à mes coéquipiers et aux fans de Philadelphie pour mes mauvaises décisions prises au cours de ce processus. Je compte mettre à profit cette période pour m’assurer que mon esprit et mon corps sont dans les meilleures conditions possibles afin d’aider l’équipe à mon retour. »

En attendant les infos supplémentaires, c’est chaud pour Philly qui va devoir se battre à l’Est jusqu’à (quasiment) la fin de la saison régulière sans son vétéran.