En déplacement chez des Hornets en pleine bourre avant le All-Star Break, les Rockets ont abordé la reprise par le bon bout en s’imposant 105-101. Le héros du soir ? Kevin Durant, auteur de 35 points et clutch comme c’est pas permis. De quoi mettre au second plan les polémiques des derniers jours…

Tout au long du All-Star Break, KD était au centre des spéculations avec cette histoire de burner account (faux compte X par lequel il aurait critiqué certains coéquipiers et coachs) qui a énormément fait parler. Avant le match face aux Hornets cette nuit, Durant n’a pas voulu s’étaler sur le sujet. Pendant le match ? Il a fait en sorte que tout le monde se reconcentre sur son basket.

35 points, 14/20 au tir, 8 rebonds, 4 passes, 3 contres, et 10 points dans le quatrième quart-temps pour faire basculer le match en faveur de Houston.

Kevin Durant 35 PTS, 8 REB, 4 AST, 3 BLK, 14/20 FG, 2/4 3FG, 5/5 FT, 78.8% TS vs Hornets https://t.co/GWouwH6zQ0 pic.twitter.com/ybEDKsABx9

— Basketball Performances (@NBAPerformances) February 20, 2026

S’il est difficile de distinguer le vrai du faux dans l’affaire du burner account, une chose est bien réelle : sur un terrain de basket, Kevin Durant reste Kevin Durant et il n’a pas besoin de se cacher derrière une fausse identité pour torcher la concurrence.

KD avait besoin de ce genre de perf’, et d’une victoire de son équipe, pour calmer les polémiques. Reste à voir désormais si tout le monde à Houston réussira à passer à autre chose.

Kevin Durant today at Rockets practice:

“I’m not here to get into Twitter nonsense. My teammates know what it is, we’ve been locked in the whole season.” pic.twitter.com/tX3vMtdBGV

— Kelly Iko (@KellyIko) February 18, 2026