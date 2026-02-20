Le 20 févr. 2026 à 07:55 par Hisham Grégoire

Nuit de reprise en NBA, et neuf Frenchies étaient présents sur les parquets NBA cette nuit. Maxime Raynaud performe dans la défaite, Victor Wembanyama sans forcer, on vous résume tout !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Rockets : 101-105 (stats)

: 101-105 (stats) Cavaliers – Nets : 112-84 (stats)

– Nets : 112-84 (stats) Sixers – Hawks : 106-117 (stats)

: 106-117 (stats) Wizards – Pacers : 112-105 (stats)

– Pacers : 112-105 (stats) Knicks – Pistons : 111-126 (stats)

: 111-126 (stats) Bulls – Raptors : 101-110 (stats)

: 101-110 (stats) Spurs – Suns : 121-94 (stats)

– Suns : 121-94 (stats) Warriors – Celtics : 110-121 (stats)

: 110-121 (stats) Kings – Magic : 94-131 (stats)

: 94-131 (stats) Clippers – Nuggets : 115-114 (stats)

Victor Wembanyama

Petite soirée de reprise pour notre Alien qui termine à 17 points (7/15 au tir dont 1/4 du parking, 2/2 aux lancers), 11 rebonds, 4 passes, 1 interception et 5 contres en 24 minutes.

Victor Wembanyama n’a pas eu à forcer cette nuit contre les Suns 👽🇫🇷

🔹17 points

🔹11 rebonds

🔹4 assists

🔹5 blocks

🔹25 minutes…

Les Spurs enchaînent une 7è victoire consécutive, la meilleure série en cours au sein de la NBA 🔥pic.twitter.com/18PTTVTyCw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2026

Mohamed Diawara

2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 8 minutes pour Mo’ cette nuit.

Guerschon Yabusele

8 points, 5 rebonds et 1 passe en 16 minutes pour le Dancing Bear dans la défaite face aux Raptors.

Zaccharie Risacher

10 points à 50% au tir, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 27 minutes

Tidjane Salaün

En 19 minutes Tidjane Salaün termine à 9 points, 4 rebonds et 2 interceptions

Bilal Coulibaly

12 points, 4 rebonds, 5 passes et 3 interceptions en 23 minutes

Nolan Traoré

8 points, 1 rebond, 5 passes et 2 interceptions en 30 minutes

Maxime Raynaud

Belle soirée pour Mad Max qui termine à 17 points, 14 rebonds, 4 passes et 1 interception en 38 minutes. Les clés du camion sont désormais à lui après le forfait de Domantas Sabonis pour le reste de la saison, il faut foncer !

LE CIRCUS SHOT DE LA NUIT, SIGNÉ MAXIME RAYNAUD ! 😱 pic.twitter.com/mGnGt9l1Ad

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) February 20, 2026

Nicolas Batum

Batman termine à 6 points et 2 rebonds en 17 minutes.

