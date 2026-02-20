Résumé NBA de la nuit : 6e victoire consécutive pour les Cavaliers
Le 20 févr. 2026 à 07:50 par Hisham Grégoire
Nuit de reprise en NBA après la pause du All-Star Weekend. Onze matchs étaient au programme et on a eu de tout : des blowout, des fins de match serrées, on fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Rockets : 101-105 (stats)
- Cavaliers – Nets : 112-84 (stats)
- Sixers – Hawks : 106-117 (stats)
- Wizards – Pacers : 112-105 (stats)
- Knicks – Pistons : 111-126 (stats)
- Bulls – Raptors : 101-110 (stats)
- Spurs – Suns : 121-94 (stats)
- Warriors – Celtics : 110-121 (stats)
- Kings – Magic : 94-131 (stats)
- Clippers – Nuggets : 115-114 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Kevin Durant s’est bien reposé durant le All-Star Break, cette nuit il termine à 35 points, 8 rebonds, 4 passes, 1 interception et 3 contres pour permettre aux Rockets de l’emporter à Charlotte.
- Les Nets quant à eux sont toujours en vacances. Une défaite de 28 points face aux Cavs, Adam Silver apprécie.
- Les Wizards ont remporté le merdico face aux Pacers grâce au collectif (7 joueurs à plus de dix points). Côté Indiana, Jarace Walker termine à 19 points, 13 rebonds, 7 passes et 2 interceptions.
- Jalen Johnson guide les Hawks vers la victoire avec 32 points, 10 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 1 contre. Tyrese Maxey lui a tenu tête avec 28 points.
- Les Pistons ont sweepé les Knicks (3-0 cette saison) grâce à une nouvelle masterclass de Cade Cunningham (42 points, 13 passes). En face Jalen Brunson plante 33 points et 8 passes, mais c’est insuffisant.
- Les Raptors s’en sortent à Chicago grâce à Brandon Ingram : 31 points, 8 rebonds, 6 passes et 2 interceptions en 35 minutes !
- Les Spurs ont sorti le rouleau compresseur face aux Suns : +27 ! Stephon Castle termine à 20 points (8/11 au tir) et 3 interceptions. Devin Booker est sorti sur blessure dans le deuxième acte.
- Les Celtics repartent de San Francisco la victoire en poche, et Jaylen Brown conclut son troisième triple-double de la saison (23 points, 15 rebonds et 13 passes) !
- Le Magic ont dégommé les Kings (énorme surprise). Paolo Banchero et Anthony Black combinent 50 points, 7 joueurs finissent à plus de 10 points également.
- Dans un match très tendu, les Clippers se défont des Nuggets au finish, notamment grâce à 38 points en sortie de banc de Bennedict Mathurin.
Le highlight de la nuit :
LE CIRCUS SHOT DE LA NUIT, SIGNÉ MAXIME RAYNAUD ! 😱 pic.twitter.com/mGnGt9l1Ad
— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) February 20, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Hornets – Cavaliers
- 1h : Wizards – Pacers
- 1h : Grizzlies – Jazz
- 1h30 : Hawks – Heat
- 1h30 : Wolves – Mavericks
- 2h : Pelicans – Bucks
- 2h : Thunder – Nets
- 4h : Lakers – Clippers
- 4h : Blazers – Nuggets
