TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBARésumé de la nuit

Résumé NBA de la nuit : 6e victoire consécutive pour les Cavaliers

Le 20 févr. 2026 à 07:50 par Hisham Grégoire

james harden cavs
Source image : NBA League Pass

Nuit de reprise en NBA après la pause du All-Star Weekend. Onze matchs étaient au programme et on a eu de tout : des blowout, des fins de match serrées, on fait le point !

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Rockets : 101-105 (stats)
  • Cavaliers – Nets : 112-84 (stats)
  • Sixers – Hawks : 106-117 (stats)
  • Wizards – Pacers : 112-105 (stats)
  • Knicks – Pistons : 111-126 (stats)
  • Bulls – Raptors : 101-110 (stats)
  • Spurs – Suns : 121-94 (stats)
  • Warriors – Celtics : 110-121 (stats)
  • Kings – Magic : 94-131 (stats)
  • Clippers – Nuggets : 115-114 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

LE CIRCUS SHOT DE LA NUIT, SIGNÉ MAXIME RAYNAUD ! 😱 pic.twitter.com/mGnGt9l1Ad

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) February 20, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Hornets – Cavaliers
  • 1h : Wizards – Pacers
  • 1h : Grizzlies – Jazz
  • 1h30 : Hawks – Heat
  • 1h30 : Wolves – Mavericks
  • 2h : Pelicans – Bucks
  • 2h : Thunder – Nets
  • 4h : Lakers – Clippers
  • 4h : Blazers – Nuggets
Tags : Résumé de la nuit en NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023