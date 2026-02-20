Résumé NBA de la nuit : 6e victoire consécutive pour les Cavaliers

Nuit de reprise en NBA après la pause du All-Star Weekend. Onze matchs étaient au programme et on a eu de tout : des blowout, des fins de match serrées, on fait le point !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Rockets : 101-105 (stats)

: 101-105 (stats) Cavaliers – Nets : 112-84 (stats)

– Nets : 112-84 (stats) Sixers – Hawks : 106-117 (stats)

: 106-117 (stats) Wizards – Pacers : 112-105 (stats)

– Pacers : 112-105 (stats) Knicks – Pistons : 111-126 (stats)

: 111-126 (stats) Bulls – Raptors : 101-110 (stats)

: 101-110 (stats) Spurs – Suns : 121-94 (stats)

– Suns : 121-94 (stats) Warriors – Celtics : 110-121 (stats)

: 110-121 (stats) Kings – Magic : 94-131 (stats)

: 94-131 (stats) Clippers – Nuggets : 115-114 (stats)

LE CIRCUS SHOT DE LA NUIT, SIGNÉ MAXIME RAYNAUD ! 😱 pic.twitter.com/mGnGt9l1Ad

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) February 20, 2026

