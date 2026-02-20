À San Francisco, les Celtics n’ont pas eu besoin d’un récital collectif pour faire sauter les Warriors : ils ont surtout eu besoin d’un Jaylen Brown en contrôle total. 23 points, 15 rebonds, 13 passes, seulement 2 ballons perdus et une soirée où Brown a tout fait… sauf laisser Golden State respirer (121-110).

Le box-score de la rencontre, c’est juste ici

Après un début accroché (36-32), Boston claque un 38-19 qui change la température de la salle : défense en place, rebonds sécurisés, transitions punies, et une attaque qui vit sur la création de Brown. Quand ton ailier termine la mi-temps avec déjà des passes qui pleuvent et une présence énorme au rebond, tu n’es pas loin de comprendre que la soirée va être longue pour l’adversaire.

JB dropped a triple-double on the road 🔥

23 PTS (10-18 FGM)

15 REB

13 AST pic.twitter.com/5mxPLDwavM

— NBA (@NBA) February 20, 2026

Jaylen Brown ne force pas de loin (0/3 à 3-points), mais il s’installe dans la peinture, attaque les close-outs, et distribue proprement dès que les aides arrivent. Résultat : des tirs ouverts et les lutins verts qui sanctionnent autour. Sam Hauser plante 16 points avec un 4/5 de loin, Payton Pritchard sort 26 points en sortie de banc (6 tirs du parking), et Derrick White complète au charbon (10 points, 8 passes).

Pritchard ➡️ White ➡️ Hauser ➡️ Vučević

This Celtics sequence was 🔥 pic.twitter.com/tP3gSQmQXt

— NBA (@NBA) February 20, 2026

En face, Golden State a bien tenté un baroud d’honneur (37 points dans le 4e), mais l’écart était déjà trop gros pour que ça devienne autre chose qu’un bruit de fond. De’Anthony Melton finit meilleur marqueur des Warriors (18 points), Gui Santos arrose de loin (5/9 du parking pour 17 points), tandis que Draymond Green passe complètement à côté au scoring (0 point, 0/7).

Stephen Curry était toujours absent (toujours touché au genou, annoncé indisponible et sera re-évalué dans 10 jours).