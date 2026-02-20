Les Spurs sans forcer face aux Suns (121-94), 7e victoire consécutive !

Dans une soirée jouée au Moody Center d’Austin, San Antonio Spurs a fait sauter le match face aux Phoenix Suns : victoire 121-94, et une série qui grimpe à sept succès de suite. Tout est parti d’un rythme imposé très tôt, d’une défense qui rétrécit le terrain, et d’un run qui a mis Phoenix dans le rétro dès le deuxième quart-temps.

Le box-score de la rencontre, c’est juste ici

Le tournant, c’est ce 13-0 pour ouvrir le deuxième quart, avec Julian Champagnie qui empile deux tirs du parking et Harrison Barnes qui ajoute le and-one pour allonger l’écart. À la pause, c’est déjà 61-49 et les Suns donnent l’impression de devoir jouer parfait pour rester au contact… sauf que la deuxième mi-temps va les plier en quatre minutes.

Au retour des vestiaires, San Antonio enfonce la porte d’entrée : trois tirs consécutifs depuis la buvette signés Stephon Castle, Victor Wembanyama puis Devin Vassell, et l’écart monte en flèche. Derrière, c’est la vague : +15 dans le troisième quart (37-22), un match sous contrôle devenu balade.

WEMBY SPLITS THROUGH A PAIR OF DEFENDERS AND SLAMS IT HOME! pic.twitter.com/MSMmOIXNwv

— NBA (@NBA) February 20, 2026

Côté Spurs, c’est propre, rapide, équilibré : Castle plante 20 points en 21 minutes (8/11) avec 3 interceptions, Wembanyama fait le ménage (17 points, 11 rebonds, 5 contres), et De’Aaron Fox pilote (15 points, 8 passes). En sortie de banc, Dylan Harper apporte 17 points, pendant que Luke Kornet verrouille la raquette (10 points, 9 rebonds, 5/5). À l’arrivée : 51,7% au tir, 30 passes, et une impression de maîtrise totale.

WINNING BIG IN AUSTIN 🎉 pic.twitter.com/UAeo4w9pnA

— San Antonio Spurs (@spurs) February 20, 2026

Pour Phoenix, le gros problème, c’est que le match se complique… puis s’effondre quand Devin Booker doit quitter le terrain après 9 minutes (douleur à la hanche droite). Il sort en cours de deuxième quart-temps, remplacé avant la pause, et les Suns perdent leur créateur numéro 1.

Même si Jalen Green tient la boutique (26 points, 4/9 à 3-points) et que Mark Williams gratte un double-double (11 points, 10 rebonds), l’attaque finit en surplace : 37,1% au tir, 28,6% de loin, et trop peu de solutions quand San Antonio accélère.