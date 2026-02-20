Les Pistons dans leur jardin à New York (126-111)

Les Pistons ont repris le Madison Square Garden et l’ont transformé en terrain de jeu : 126-111 au final, sans lâcher le pied de l’accélérateur. Cade Cunningham a piloté la soirée du début à la fin (42 points, 8 rebonds et 13 passes) avec une emprise totale sur le rythme et les réponses quand New York tentait de s’accrocher.

Dernière confrontation en saison régulière pour ces deux écuries du haut de l’Est (avant d’éventuelles retrouvailles au printemps), et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Pistons n’ont jamais laissé la place au doute : 121-90 le 5 janvier à Detroit, 118-80 le 6 février (encore à Detroit), et maintenant 126-111 à New York. Trois victoires, +28 points de marge moyenne, et une conclusion logique : Detroit a été plus physique, plus varié, plus tranchant.

Dans le contenu du match, l’écart s’est surtout construit derrière l’arc : 13/30 (43%) pour Detroit, 8/35 (23%) pour New York. Quand l’adresse n’est pas là, tu joues à crédit… et Cade Cunningham te fait payer chaque erreur de placement, soit en prenant son tir, soit en servant le bon gars au bon moment.

Le patron des Pistons avait par ailleurs déclaré dans la soirée qu’il estimait être le meilleur joueur Américain en NBA. Quelques heures plus tard il plante 42 points (35 en 3 quart-temps), 8 rebonds et 13 passes. Candidat MVP vous dites ?

Derrière le leader, il y a eu des relais très propres : Paul Reed a cassé des bouches près du cercle (18 points, 7 rebonds, 3 contres), Tobias Harris a empilé 11 points, 10 rebonds, 5 passes, et Ausar Thompson a mis son impact (10 points, 3 interceptions). Le collectif des Pistons a tenu l’allure du début à la fin.

Côté Knicks, Jalen Brunson a fait le taf (33 points, 8 passes), Karl-Anthony Towns aussi (21 points, 11 rebonds), mais l’attaque a manqué d’oxygène dès qu’il fallait enchaîner les stops et les paniers de l’autre côté du terrain. Landry Shamet (15 points) a apporté un peu de scoring, pendant que OG Anunoby vivait une sale soirée au tir (1/8 à 3-points, malgré 4 contres). Trop d’écart à 3-points, trop peu de solutions faciles : impossible de retourner la table.