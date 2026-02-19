Programme NBA : un beau Spurs – Suns à 2h, pour se remettre dans le bain

Après quelques jours de pause, la NBA se remet en route cette nuit. La dernière ligne droite de saison régulière est là, et on aura droit à un joli Spurs – Suns pour reprendre le rythme !

Le programme de la soirée :

1h : Hornets – Rockets

1h : Cavaliers – Nets

1h : Sixers – Hawks

1h : Wizards – Pacers

1h30 : Knicks – Pistons

2h : Bulls – Raptors

2h30 : Spurs – Suns

4h : Warriors – Celtics

4h : Kings – Magic

4h30 : Clippers – Nuggets

L’affiche à ne pas manquer : Spurs – Suns (2h30)

Dillon Brooks a parlé : il sait comment défendre et verrouiller Victor Wembanyama. Plus que les mots qu’on aime beaucoup ici, on leur préfère les faits, surtout avec ce genre de propos. Les Spurs sont délocalisés à Austin, dans le but d’étendre leur sphère d’influence dans le domaine sportif. Pas vraiment à domicile, pas vraiment à l’extérieur. La seule constante sur laquelle se reposer : la victoire. Il reste quelques matchs à prendre pour assurer une place au Play-in, mais le chemin est encore notable pour assurer le top 6. Face à des Suns qui jouent plutôt proprement cette saison, il va falloir assurer. Et on risque d’avoir droit à du beau basket !

Les Français sur les parquets cette nuit :