Programme NBA : un beau Spurs – Suns à 2h, pour se remettre dans le bain
Le 19 févr. 2026 à 21:03 par Nicolas Vrignaud
Après quelques jours de pause, la NBA se remet en route cette nuit. La dernière ligne droite de saison régulière est là, et on aura droit à un joli Spurs – Suns pour reprendre le rythme !
Le programme de la soirée :
- 1h : Hornets – Rockets
- 1h : Cavaliers – Nets
- 1h : Sixers – Hawks
- 1h : Wizards – Pacers
- 1h30 : Knicks – Pistons
- 2h : Bulls – Raptors
- 2h30 : Spurs – Suns
- 4h : Warriors – Celtics
- 4h : Kings – Magic
- 4h30 : Clippers – Nuggets
L’affiche à ne pas manquer : Spurs – Suns (2h30)
Dillon Brooks a parlé : il sait comment défendre et verrouiller Victor Wembanyama. Plus que les mots qu’on aime beaucoup ici, on leur préfère les faits, surtout avec ce genre de propos. Les Spurs sont délocalisés à Austin, dans le but d’étendre leur sphère d’influence dans le domaine sportif. Pas vraiment à domicile, pas vraiment à l’extérieur. La seule constante sur laquelle se reposer : la victoire. Il reste quelques matchs à prendre pour assurer une place au Play-in, mais le chemin est encore notable pour assurer le top 6. Face à des Suns qui jouent plutôt proprement cette saison, il va falloir assurer. Et on risque d’avoir droit à du beau basket !
Les Français sur les parquets cette nuit :
- Victor Wembanyama face aux Suns.
- Bilal Coulibaly reçoit les Pacers.
- Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet seront sur le pont face aux Pistons.
- Dino au menu pour Guerschon Yabusele et les Bulls, à moins que ce ne soit l’inverse.
- Moussa Diabaté et Tidjane Salaün auront du boulot face aux Rockets
- Nolan Traoré attendu sur la même lignée qu’avant le All-Star Game, face aux Cavaliers.
- Noah Penda et le Magic se déplacent chez les Kings de Maxime Raynaud.
- Rendez-vous est donné à Philadelphie pour Zaccharie Risacher.
- Nicolas Batum terminera la soirée tricolore face aux Nuggets.