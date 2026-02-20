Il n’était pas titulaire, mais c’est bien lui qui a porté les Clippers. En sortie de banc, Bennedict Mathurin a sorti une copie XXL : 38 points en 34 minutes, à 12/22 au tir, 2/6 à 3-points, et surtout 12/13 aux lancers, avec 5 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Victoire au couteau 115-114 au terme d’une fin de match irrespirable.

Le box-score de la rencontre, c’est juste ici

Bennedict Mathurin est arrivé récemment à Los Angeles, récupéré à la deadline dans un trade impliquant notamment Ivica Zubac et Isaiah Jackson. Et là, sur un gros test contre Denver, il vient immédiatement poser sa patte : agressivité permanente, pression sur le cercle, fautes provoquées à la chaîne.

Bennedict Mathurin off the bench tonight:

38 PTS (tied career-high)

5 REB

4 AST

3 STL

12-22 FG pic.twitter.com/YlI5WYHOQ6

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) February 20, 2026

Le match se joue sur des détails, et Mathurin a justement été dans tous les détails qui comptent : des lancers qui font respirer, des attaques tranchantes, et un rôle direct dans la séquence qui met L.A. devant à la toute fin (il sert notamment Brook Lopez pour un dunk à 13 secondes du buzzer).

Bennedict Mathurin put on a show in his first home game with the Clippers 🔥

38 PTS (ties career-high)

5 REB

4 AST

3 STL

He surpassed Paul George (37 PTS on Nov. 16, 2019) for the most points by a player in a Clippers home debut! pic.twitter.com/GFtFqlqUaJ

— NBA (@NBA) February 20, 2026

Derrière le carton du banc, les Clippers ont aussi eu du répondant via Kawhi Leonard (23 points), Derrick Jones Jr. (22 points) et John Collins (11 points, 12 rebonds), pendant que Kris Dunn a surtout arrosé (8 passes) et nettoyé (8 rebonds). En face, Nikola Jokic termine à 22 points et 17 rebonds, avec Jamal Murray à 20 points, mais ça ne suffit pas : Denver repart avec une défaite d’un petit point.