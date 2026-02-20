La lutte contre le tanking est l’un des sujets qui fait le plus parler aujourd’hui. Le boss de la NBA Adam Silver a bien conscience de ce gros problème qui menace l’intégrité sportive de la Ligue, et compte bien y remédier ASAP.

Comment régler le problème du tanking en NBA ?

C’est la question que beaucoup de monde se pose à travers la Ligue aujourd’hui, question à laquelle nous avons essayé de répondre tout récemment.

Adam Silver, lui, cherche désespérément des solutions et a d’ores et déjà prévenu les 30 managers NBA que de gros changements seront mis en place la saison prochaine.

Sources: NBA plans to enact anti-tanking rules for next season – via @ESPN App https://t.co/LQq48WKMwX

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 19, 2026

Parmi les propositions discutées dans les bureaux de la NBA : limiter les protections sur les picks (Top 4, 14-30), figer le classement – et donc les chances à la Loterie – plus tôt (par exemple à la trade deadline) pour éviter une course vers le bas en fin de saison, attribuer les chances à la Loterie sur une base de deux saisons au lieu d’une, ou carrément donner les mêmes chances à chaque équipe non qualifiée en Playoffs (une Loterie pure et dure).

La NBA envisage aussi d’interdire un scénario dans lequel une équipe choisit dans le Top 4 pendant deux saisons consécutives, ou après deux années de suite avec l’un des trois pires bilans de la Ligue. Enfin, autre ajustement potentiel : une équipe qui sort d’une qualification en finales de conférence ne peut pas choisir dans le Top 4 l’année suivante (coucou les Pacers).

En dehors des bureaux de la Ligue, d’autres propositions ont été mises sur la table par plusieurs observateurs, certaines allant jusqu’à l’éradication de la Draft NBA. On doute qu’Adam Silver aille jusque-là, mais ça montre l’ampleur du problème.

Stan Van Gundy dropped an NBA hot take on Golic & Golic: “I’d get rid of the draft. No draft.”

Should the NBA blow up the draft to stop tanking? pic.twitter.com/GfhKhxRTE7

— FanDuel Sports Network (@FanDuelSN) February 17, 2026

Tout cela est évidemment à discuter en profondeur parmi les dirigeants de la NBA, mais l’objectif est clair : le tanking est un fléau qu’il faut plus que jamais combattre.