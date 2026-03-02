Vlog : 48H à Los Angeles pour le NBA All-Star Game 2026 (ft. TrashTalk & Joakim Noah)

Cette année, du côté de Los Angeles, le All-Star Game a enfin retrouvé des couleurs. Cela tombe bien, on était sur place grâce à une opération avec notre partenaire ParionsSport en Ligne, et on est là pour vous faire revivre tout ça de l’intérieur.

Bastien est parti vivre le All-Star Game 2026 à Los Angeles avec deux vainqueurs d’un énorme jeu-concours. Ils ont pu rencontrer Joakim Noah, discuter avec lui, découvrir la folie de la cité des anges, les statues des légendes des Lakers, Venice Beach, tout ça avant de voir Kawhi Leonard, Anthony Edwards et Victor Wembanyama dynamiter le match des étoiles.