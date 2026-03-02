Touché par un syndrome fémoro-patellaire au genou droit, Stephen Curry est absent des parquets depuis début février et ne devrait pas revenir de sitôt. Les Golden State Warriors ont en effet annoncé que le chouchou de la Baie allait rater encore cinq matchs minimums (dix jours).

Alors qu’on nous avait annoncé un possible retour après le All-Star Break du côté de San Francisco, le Chef n’est toujours pas revenu sur les parquets. Mauvaise surprise : après une légère rechute lors d’un workout, Curry va passer dix jours de plus à regarder les Warriors jouer avec Gui Santos en franchise player (désolé Draymond).

La nouvelle a été balancée par l’insider Anthony Slater (ESPN).

Steph Curry will be re-evaluated again in 10 days, per source. Making progress on that "unpredictable" right knee issue, as Curry called it, but that'll rule him out of at least the next five Warriors games. He's missed the last 10 games.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 2, 2026

À ce stade, il est légitime de s’inquiéter concernant la date de retour de Stephen Curry. Bien que le principal intéressé ait l’air de vouloir revenir vite (compétiteur comme il est, le contraire aurait été étonnant), il a aussi déclaré samedi au micro d’ESPN que « ça allait prendre un peu plus de temps que prévu et que la guérison était imprévisible ». Pas rassurant quand on parle d’un mec de 37 ans qui est dans sa 17e saison NBA.

Alors, quand reviendra Stephen Curry ?

Difficile à dire mais quand on se rapproche de l’intensité playoffs, un retour à moins de 100% serait forcément un risque à prendre. Et quand on sait que les Warriors sont aujourd’hui plus proches de la dixième place que du Top 6, que Jimmy Butler est out, et que Kristaps Porzingis n’a joué que 17 minutes depuis son trade, on se demande si la meilleure idée ne serait pas de… tanker un bon coup.