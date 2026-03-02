La défaite des Spurs au Madison Square Garden (114-89) ne vaut pas seulement pour la fin d’une série de 11 victoires. Elle laisse aussi San Antonio avec son plus petit total offensif de la saison (89 points), un record de pertes de balle (22) et sa plus lourde défaite de l’année (-25). Et dans ses déclarations d’après-match, Victor Wembanyama a pointé quelque chose de plus profond qu’un simple soir sans : une équipe qui a perdu sa maîtrise.

Après la lourde défaite des Spurs hier soir, Victor Wembanyama n’a pas cherché à arrondir les angles, ni à emballer la défaite dans un discours neutre. Il a parlé de maîtrise, de rythme, de contrôle.

« Ils nous ont fait déjouer. On aurait dû être meilleurs, surtout sur ce run du premier quart-temps. Je pense que c’est là que le match s’est joué. »

Dans un match qui mettait fin à 11 victoires de suite, les Knicks ont été solides, durs, disciplinés. Mais dans les mots de Wemby, il y a aussi l’idée que San Antonio a laissé le match lui échapper au lieu de le voir simplement lui être arraché.

The Knicks were at their best defensively with Karl-Anthony Towns guarding Victor Wembanyama.

The Spurs shot 26% from three on Sunday, including 2-14 (14%) on plays where KAT guarded Wemby 🔒

Wemby’s -15 plus/minus was his 2nd worst this season 📊 pic.twitter.com/H8zlf6ZQaF

— ESPN Insights (@ESPNInsights) March 1, 2026

Puis il y a la phrase qui reste.

« Je pense que c’est bien pour nous de vivre ce genre d’adversité. On veut jouer les meilleures équipes, et là c’est une équipe tête de série, une équipe avec de l’expérience en playoffs. Ils savent ce que c’est, et ils nous l’ont bien montré aujourd’hui. »

C’est probablement la meilleure manière de résumer la soirée des Spurs, parce qu’elle dépasse le tableau d’affichage. Cette phrase raconte ce qu’il y avait sur le parquet : une équipe de New York qui a cassé le rythme, coupé les enchaînements, ralenti les décisions, fait sortir San Antonio de son basket. Pas juste une mauvaise soirée offensive. Un match où ton identité devient floue.

« On a fait une erreur, j’ai fait une erreur sur un rebond offensif, et c’est là qu’ils ont lancé leur run. On peut s’inspirer d’eux : il leur a fallu une seule étincelle pour se mettre en route, et après tu ne peux plus les arrêter. »

Et Wembanyama ne s’est pas caché derrière sa ligne de stats. Ses 25 points, 13 rebonds et 4 contres ne changent pas son ton. Il a reconnu sa propre hésitation, notamment à 3 points, avec des tirs pris après trop de temps de réflexion. Là aussi, ça colle au visage des Spurs sur ce match : moins de spontanéité, moins de fluidité, moins de netteté dans les choix. Les 22 pertes de balle ne tombent pas du ciel.

Victor Wembanyama n’a pas démérité au Madison Square Garden :

🔹25 points (8/17 au tir)

🔹13 rebonds

🔹4 contres

🔹8/9 aux lancers

Il y a aussi 7 pertes de balle et un 1/7 de loin. Tout n’a pas été parfait, mais il a montré qu’il se sent bien dans cette salle mythique. pic.twitter.com/uxQrNggH5r

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 1, 2026

C’est aussi pour ça que sa réaction est intéressante pour la suite. Il ne banalise pas la défaite, mais il ne tire pas non plus la sonnette d’alarme. Il parle d’adversité, d’un test face à une équipe de playoffs expérimentée, et il refuse l’idée d’une régression. Pas de panique, donc. Mais pas d’excuse non plus.

Au fond, cette défaite dit peut-être quelque chose d’utile aux Spurs. Pendant leur série, ils ont souvent imposé leur tempo et leur lecture du match. À New York, ils sont tombés sur une équipe capable de les sortir de ce confort. Et Wemby, dans sa prise de parole, a eu le bon réflexe : pointer le problème sans le maquiller.