Highlights : le duel de toute beauté entre Jamal Murray et Keyonte George

Deux des meneurs de jeu les plus agréables à regarder jouer s’affrontaient cette nuit et le spectacle a été au rendez-vous. Jamal Murray (45 points) et Keyonte George (36) ont livré un superbe spectacle, mais au bout du compte, ce sont les Nuggets qui se sont imposés.

Box-Score de la victoire des Nuggets :

Jamal Murray et Keyonte George réalisent les meilleures saisons de leurs carrières. Cette nuit, ils se sont élevés en tentant de prendre le meilleur sur l’autre. Un duel exceptionnel aussi bien dans l’efficacité que dans l’esthétisme.

Jamal Murray: 45 PTS (13-19 FGM), W

Keyonte George: 36 PTS (14-22 FGM)

SPECIAL point guard battle tonight 🔥 pic.twitter.com/FyHzPZPOOq

— NBA (@NBA) March 3, 2026