Luka Doncic impliqué dans une bataille judiciaire pour la garde de ses filles

Selon ESPN, Luka Doncic s’est séparé de sa fiancée, peu de temps après la naissance de leur deuxième fille. Le Slovène serait aujourd’hui dans une bataille judiciaire avec son ancienne compagne pour la garde de leurs enfants, que le joueur des Lakers voudrait faire venir aux Etats-Unis. On fait le point sur la situation.

Contexte

Le 4 décembre dernier, Luka Doncic avait manqué deux matchs de saison régulière pour aller assister à la naissance de sa fille Olivia, chez lui, en Slovénie. Peu après cet heureux événement, Luka aurait demandé à sa fiancée, Anamaria Goltes (une mannequin slovène avec qui il partageait sa vie depuis 2016) de ramener leur première fille, Gabriela (née en 2023), avec lui aux Etats-Unis. Sauf que Goltes n’était pas du tout d’accord.

Selon des sources proches du dossier, Goltes aurait alors appelé la police après que Luka Doncic est sorti de l’hôpital dans le calme et sans incident. La police, après avoir interrogé Luka et Anamaria, aurait affirmé n’avoir « relevé aucun élément constitutif d’une infraction pénale ou d’un délit », selon un rapport consulté par ESPN. Depuis son retour aux États-Unis, le Slovène n’a plus revu ses filles ni son ex-compagne. Une situation forcément pesante pour Luka, qui a décidé de prendre la situation en main.

Luka Dončić is reportedly in a custody battle and hasn’t seen his daughters since December, per @mcten

During a Dec. 6 visitation in Slovenia, Luka Dončić reportedly asked to bring his daughter back to the U.S. before rejoining the Lakers in Philadelphia.

A dispute followed… pic.twitter.com/DWEelupFWh

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 10, 2026

La bataille judiciaire

Le 26 février dernier, toujours selon ESPN, Luka a fait une demande d’injonction provisoire auprès des tribunaux slovènes afin d’obtenir un « contact immédiat » avec Gabriela et Olivia.

En début de semaine, TMZ a rapporté qu’Anamaria Goltes venait de déposer une requête visant à obtenir une pension alimentaire pour ses enfants ainsi que la prise en charge des frais d’avocat de la part de Doncic (cette même requête ne vise pas à obtenir la garde des deux filles, d’après TMZ). Selon ESPN, le joueur des Lakers n’avait alors « aucune idée » que Goltes avait rempli ces papiers.

Luka Doncic affecté en off ?

On a beau le voir sourire après un 3-points et en coller 35 tous les soirs, Luka Doncic n’est pas un robot. Lorsqu’il avait été questionné sur son séjour en Slovénie, à son retour chez les Lakers en décembre, le meneur de 27 ans avait répondu d’une manière surprenante.

« Je ne sais même pas comment le décrire [le séjour, ndlr]. C’était beaucoup à encaisser. J’étais là pour la naissance de ma fille, et ça représente tout pour moi. Mais ça a vraiment été des montagnes russes. »

Toujours selon ESPN, Doncic a toujours apporté le soutien financier nécessaire pour payer les dépenses liées à ses filles. Il s’est également exprimé via un communiqué – ce mardi 10 mars – pour officialiser sa séparation :

« J’aime mes filles plus que tout et j’ai fait tout ce que je pouvais pour qu’elles soient avec moi aux États-Unis pendant la saison, mais cela n’a pas été possible. J’ai donc récemment pris la décision difficile de mettre fin à mes fiançailles. Tout ce que je fais est pour le bonheur de mes filles et je me battrai toujours pour être avec elles et leur offrir la meilleure vie possible. »

Los Angeles Lakers star Luka Dončić has separated from his fiancée, Anamaria Goltes, and is in a custody battle over their two daughters, he told @mcten. https://t.co/kOY4jfZoal

— ESPN (@espn) March 10, 2026

Source texte : Dave McMenamin